"Как курсовая, написанная за ночь": бюст Лины Костенко вызвал шквал эмоций в украинцев (фото, видео)

Как выглядит скульптура, почему она так не понравилась украинцам

Поэзия Лины Костенко популярна в Украине и за ее пределами. Недавно поэтесса праздновала свой юбилей, ей исполнилось 95 лет. До этого события во Львове установили бюст в театре имени Марии Заньковецкой, но нашлись пользователи сети, которых возмутило это.

Об этом сообщает местный телеграм-канал и издание Новости. Live Львов. Там опубликовали фото и видео.

"Скульптура стала не только художественным чествованием Лины Костенко накануне ее Дня рождения, но и символом памяти о самом художнике Ярославе Мотыке, отошедшем в вечность 1 марта этого года", — говорится в сообщении.

Люди в соцсетях стали высказывать мнение. Большинство недовольно тем, как выглядит бюст.

Украинцы пишут, что Лина Костенко – красивая женщина. А вот ее бюст, который появился в театре, совсем не похож на нее.

Также люди в шутку написали, что "так выглядит курсовая студента написанная за одну ночь". Были и пользователи, которые просили убрать бюст.

"Это ужас. И почему хотя бы не бюст, а только голова… и та ужасная. Наверное, не только медицина и образование катятся в пропасть… Похоже, что искусство туда же", — пишет одна из пользователей сети.

Украинцы также сравнили фото поэтессы и фото бюста. Они спрашивают, знает ли скульптор, кто такая Лина Костенко.

Другие люди были менее сдержанны и сравнивали бюст Костенко с другим.

Ранее "Телеграф" писал, что у TikTok завирусились видео с "двойником" президента Украины Владимира Зеленского. Сходство итальянского блогера с украинским лидером настолько сильно, что оставляет множество комментаторов в растерянности.