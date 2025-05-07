"Які часи, такі й коти". Відому скульптуру у Сумах вдягнули у піксель, чому місцеві не у захваті (фото та відео)

Його перевдягають кожні два-три роки

Відомий сумській кіт з дитячого парку "Казка" отримав військову форму та позивний "Нескорений". Скульптуру перевдягли в захисні кольори, проте це сподобалося не всім.

Як розповідає "Суспільне Суми", пошило новий одяг коту ТОВ "Схід". Воно вдягає кота вже не вперше. Крім одягу, коту оновили хвіст, його виготовили волонтери "Ми тут — Північний форпост".

"Ми взяли основний колір ЗСУ — це піксель — на рукава. Далі у нього манишка. Далі ми пончо одягаємо — колір "койот", на якому герб України, авторське виконання", — розповів директор підприємства Валерій Кандибей.

Цього року кіт має ювілей

Кіт у сумському дитячому парку "Казка" стоїть з моменту його відкриття у 1985 році. Цього року в кота ювілей — 40 років. Одяг йому міняють раз на два-три роки. Олег Левченко, директор комунального підприємства "Сумикомунінвест", на балансі якого перебуває парк "Казка", розповів, що вартість військового одягу для скульптури склала 15 тисяч гривень. Гроші надали місцеві підприємці.

Як жителі міста відреагували на "мобілізацію" кота

Жителі Сум неоднозначно сприйняли військовий одяг на скульптурі у дитячому парку. Деякі коментатори вказують на те, що діти в Сумах, які розташовані приблизно за 30 км від кордону з РФ, і без того живуть у реаліях війни. Парк створений для їхніх розваг та відпочинку, а не для того, щоб нагадувати про війну. Проте інші нагадують, що кіт від початку був "військовим" — мушкетером.

"Вже і кота мобілізували", "Ну таке… Все ж таки це дитячий парк… 50/50 за відчуттями", "Чесно, я якось хз як реагувати… Наче як і повєстка дня, але це ж дитячий парк. Діти і так в усьому цьому варяться", "Це дитячий парк для відпочинку і дитячих розваг. Якось не доцільно", "А нічого, що він буквально завжди був мушкетером? Ну типу військовим", — пишуть сум'яни у коментарях.

Раніше "Телеграф" розповідав, що погруддя Ліни Костенко, яке встановили у Львові з нагоди її 95-річчя, викликало шквал емоцій в українців. Що не сподобалося людям.