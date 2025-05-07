В Киеве раздаются взрывы: столица второй раз за ночь под атакой россиян (обновлено)

Киев могли атаковать до 10 ударных беспилотников россиян

В Киеве в ночь на 7 мая снова раздались мощные взрывы. Столица отражает атаку российских ударных беспилотников, противовоздушная оборона отработала по вражеским целям.

Об этом сообщили руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и мониторинговые каналы. По данным Ткаченко, зафиксировано падение обломков БПЛА на здание в одном из районов города.

"В Днепровском районе зафиксировано падение обломков БпЛА на жилой дом. На место следуют службы. Все детали устанавливаются", — написал он.

Мониторинговые каналы сообщили, что над Киевом находятся семь ударных БПЛА врага – пять над правым и два над левым берегами. Также еще три беспилотника фиксировалось со стороны Жулян.

Обновлено 04:50 Воздушные угрозы ликвидированы. По данным Ткаченко, обломки сбитых БПЛА упали также в Соломенском и Святошинском районах, в том числе в последнем – на 10-этажный жилой дом.

Обновлено 04:55 Ткаченко сообщил о трех пожарах после падения обломков БПЛА. Два из них вспыхнули в многоэтажных домах, есть разрушения.

"Предварительно в Днепровском районе частичное разрушение 2 верхних этажей жилого дома. В Святошинском — горят квартиры на 7, 8 и 9 этажах. В Соломенском районе пожар на открытой территории", – говорится в сообщении.

Обновлено 05:15 В Шевченковском районе возник пожар в результате падения обломков БПЛА на жилой дом и супермаркет. В Днепровском районе в общем пять человек пострадали из-за атаки россиян. В сети появились фото и видео пожаров.

Напомним, что перед этим в ночь на 7 мая россияне атаковали Киев баллистическими ракетами. На левом берегу слышали по меньшей мере четыре взрыва. По данным мониторинговых групп, запуски были произведены из Брянской области. В результате падения обломков ракет возник сильный пожар в одном из районов города.