Украинцам разрешат использовать трофейное российское оружие. Но есть пять условий

291 нардеп проголосовал за закон №9538 во втором чтении

На этой неделе Верховная Рада, кроме запрещения деятельности РПЦ в Украине и ратификации Римского устава, поддержала закон, регламентирующий оборот трофейного оружия. Однако он может вступить в силу только при условии внедрения ключевых законодательных изменений гражданского огнестрельного оружия. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал народный депутат ("Слуга народа") и заслуженный юрист Украины Игорь Фрис.

На пленарном заседании 20 августа 291 нардеп проголосовал за принятие во втором чтении законопроекта №9538 о внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" по совершенствованию порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием. Его цель – дать возможность украинцам использовать найденное оружие для отражения агрессии РФ. Но только после его обязательного декларирования.

В частности, в документе прописана обязанность гражданских лиц о немедленном извещении полиции о факте обнаружения оружия. Сделать это можно по специальным номерам "102" или "112". А на то, чтобы его передать стражам порядка для последующей сдачи или декларирования или указать место нахождения дается ровно 24 часа. Владеть и пользоваться после согласования правоохранителей гражданские могут ТОЛЬКО нарезным огнестрельным оружием калибра не более 12,7 мм, гладкоствольным огнестрельным оружием калибра не более 23 мм и боеприпасами к ним.

Законопроект ограничивает декларирование аналогичного оружия большего калибра, а также пулеметов, гранатометов, минометов, огнеметов, переносных зенитно-ракетных комплексов, ствольных артиллерийских систем и боеприпасов и другого оружия, которое не может находиться в собственности гражданских. Это подчеркивается в заключении профильного комитета ВР.

Плюс на руках у рядовых граждан не может быть оружия, фигурировавшего в уголовных правонарушениях и с удаленной или незаконно измененной маркировкой. Ограничение распространяется и на оружие, закрепленное за военнослужащими ВСУ и других воинских формирований (Нацгвардии, СБУ и т.п.). И не подлежат декларированию боеприпасы отдельно от огнестрельного оружия.

- К сожалению, закон о трофейном оружии работать не будет без законопроекта №5708 "О праве на гражданское огнестрельное оружие", — подчеркнул в разговоре с "Телеграфом" Игорь Фрис, который был одним из инициаторов последнего. — Его мы приняли в первом чтении как раз в канун полномасштабной войны — 23 февраля 2022 года. И именно он является ключевым в этом вопросе, поскольку содержит определение основных терминов, субъектов, дефиниций и т.п. Например, что такое автоматическое огнестрельное оружие, травматическое оружие, пистолет, какое оружие разрешено, а которое запрещено к гражданскому использованию, с какого возраста и так далее. То есть, если мы говорим о запрете декларирования для гражданских пулемета, то должно быть определено, а что такое пулемет. И все это и прописано в законопроекте, который еще находится на обсуждении.

Таким образом есть необходимость принятия этого ключевого документа. Но с ограничительными нормами в части вступления в силу по короткоствольному огнестрельному нарезному оружию (пистолетам и револьверам). Мы, в частности, хотели, чтобы владение таковым для гражданских было разрешено через два года с момента вступления закона в силу. Министерство внутренних дел в свою очередь настаивало на пяти годах после завершения военного положения. По крайней мере, сейчас есть договоренности, что мы где-то остановимся посередине, и все-таки вынесем этот законопроект в зал, — добавил нардеп.

Конкретную дату, когда законопроект "О праве на гражданское огнестрельное оружие" может быть внесен в повестку дня заседания ВР, Игорь Фрис назвать не смог. И добавил, что решение по нему профильного комитета уже есть, но оно должно быть пересмотрено.

Как сообщал Телеграф, в Украинской ассоциации владельцев оружия, скептически относятся к упомянутому законопроекту. Ее представители подчеркивают, если не будет разрешено приобретение пистолетов гражданам с целью самозащиты и права ношения, это просто приведет к взрыву на черном рынке.