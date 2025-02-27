"Мрия" — это выброшенные деньги? Нужно ли Украине восстанавливать самый большой самолет в мире, уничтоженный Россией

За эти средства можно построить 20 более полезных самолетов, считает эксперт

Три года назад в Гостомеле Киевской области российские оккупанты уничтожили самый большой самолет мира — АН-225 "Мрия". Во время боев за город враг нанес удар по аэропорту, где в то время базировался уникальный борт. За это время эксперты делали много предположений относительно того, чтобы вернуть самолет, и даже начали его восстановление, но потом прекратили. Эксперт в авиаотрасли Анатолий Вовнянко говорит, что в первую очередь, надо вкладывать средства в людей и на восстановление страны.

Об этом он сказал в комментарии "Киев 24". Эксперт в авиаотрасли разъяснил, есть ли целесообразность в восстановлении АН-225 "Мрия".

По словам Вовнянка, время "Мрии" уже прошло. Фактически ее почти не использовали до пандемии.

Самолет АН-225 "Мрия" на аэродроме

На мой взгляд, уже прошло время этой "Мрии". Дело в том, что фактически "Мрия" использовалась очень редко до пандемии. Ну, один-три раза в один-два года она перевозила какие-то значительные грузы. Все время она стояла. И только во время пандемии выполнили 80 рейсов, перевезли значительное количество медицинских грузов", — сказал он.

К тому же если экономически оценить восстановление самолета, то нужны огромные средства. Эксперты дают от 500 млн евро до 800 млн долларов. За эти средства можно построить 20 более полезных самолетов, считает Вовнянко.

В небе самолет АН-225 "Мрия"

"Мрия"— это просто выброшенные средства для распила, извиняюсь, нынешними руководителями сегодняшнего "Укроборонпрома". И я считаю, что сейчас, когда в Украине разрушена инфраструктура, миллионы людей без жилья, сотни тысяч раненых, нуждающихся в помощи, поэтому в первую очередь нужно средства вкладывать в людей, для людей", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" писал, сколько будет стоить восстановление Украины.