Євро може замінити долар в Україні: як це вплине на українців і що стоїть за заявами НБУ

До перегляду базової валюти для гривні підштовхують кілька факторів

Євро може замінити долар в Україні. У Києві кажуть, що вже розглядають можливість відійти від долара США як валюти основної курсової прив’язки.

Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний в інтерв’ю Reuters. "Телеграф" розповідає про те, що стоїть за цією заявою і що може змінитись для українців у разі переходу країни на євро.

Про що говорить Пишний

Чому Україна почала дивитися у бік євро

За його словами, до перегляду базової валюти для гривні підштовхують кілька факторів:

потенційний вступ країни до Європейського Союзу;

посилення ролі ЄС у забезпеченні обороноздатності України;

"велика волатильність на світових ринках та ймовірність фрагментації глобальної торгівлі".

Проте, як зазначив Пишний, "ця робота складна та потребує якісної, різнобічної підготовки".

Що зараз із доларом

За даними Reuters, після повернення Дональда Трампа у крісло президента США долар (.DXY) упав більш ніж на 9% порівняно з кошиком основних валют, оскільки інвестори відмовляються від володіння американськими активами.

Однак Пишний звертає увагу на те, що угоди з доларом США продовжують домінувати у всіх сегментах валютного ринку.

"Але частка операцій у євро зростає у більшості сегментів, хоча "поки що помірно", — додав він.

Про базову валюту в Україні

Як пояснює РБК-Україна, наразі офіційний курс гривні до долара США визначається на основі серії угод на міжбанківському валютному ринку. Офіційні курси обміну інших валют визначаються НБУ на основі офіційного курсу щодо долара та крос-курсів відповідних іноземних валют.

Що означає зміна базової валюти для пересічних українців

Як раніше у коментарі "Телеграфу" пояснював економічний експерт Олег Гетман, пересічні громадяни взагалі не помітять цього переходу.

"Люди як бачили курси — долар, фунти, євро — в обмінниках, так вони їх і будуть бачити. Єдине, що зміниться — це механізм формування курсу. Якщо раніше основою був долар, а євро рахували через крос-курс, то тепер навпаки — базовою стане європейська валюта", – сказав експерт.

Детальніше про те, що буде, якщо євро замінить долар на українському ринку валют, читайте у матеріалі "Телеграфу", перейшовши за посиланням.

Думка експерта

Віцепрезидент ICC Ukraine з оподаткування, обліку та аудиту Дмитро Олексієнко в коментарі "Телеграфу" сказав, що вважає цю заяву більш декларативною.

"Вона окреслює перспективи на майбутнє. Конкретні строки цього переходу не вказані, і навряд чи взагалі відомі. Зараз це не як не позначиться на економіці чи пересічних громадянах. Така заява спрямована на більш глибоку інтеграцію в економіку єврозони в контексті інтеграції України у ЄС", — говорить він.

Про долар та євро

"Загалом більше 70% світових розрахунків проходить у доларі. Долар основна резервна валюта у світі яка, з початком тарифної війни, дещо втратила (5-10%) відносно інших валют, в той час як евро по трохи втрачає свої позиції, його доля в міжнародних розрахунках впала до 21% у 2024 році, з 36% у 2020-2022 році.

В цьому році курс евро за рік зріс приблизно на 5% відносно долара. Якщо експортувати у ЄС то можна отримувати більше, але якщо імпортувати за євро то і ціна буде вищою, те саме стосується і боргів та резервів", — пояснив Олексієнко.

Підсумок

"Я вважаю цю заяву більш політичною, як ще один крок на шляху до інтеграції у ЄС, економічного змісту у цьому наразі не має. Побачимо як і коли це буде реалізовано на практиці тоді і можна буде зробити висновки стосовно наслідків для економіки України в цілому", — резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки зараз коштує валюта в обмінниках Києва.