Поднимутся ли тарифы на газ для населения: Нацрегулятор поставил точку в вопросе

В НКРЭКУ напомнили о моратории

В Украине не планируют повышать тарифы на газ для населения. То есть действующий тариф бытовых потребителей останется таким же, как и был.

Об этом информирует пресс-служба НКРЭКУ в своем telegram-канале. Там отметили, что стоимость распределения газа тоже останется на прежнем уровне.

"Мораторий на повышение тарифов для населения на газ и отопление, действующий с 2022 года, остается в силе. Соответственно, стоимость горячей воды и отопления не изменится", — сказано в сообщении.

В НКРЭКУ отметили, что 30 декабря были введены новые тарифы на услуги транспортировки газа через украинскую газотранспортную систему. Они рассчитаны для точек входа и выхода на период с 2025 по 2029 год. Причиной их изменения стала остановка транзита российского газа через украинскую территорию с 1 января 2025 года.

Как сообщалось ранее, эксперт по международным энергетическим отношениям Михаил Гончар ранее рассказал "Телеграфу", на что повлияет пересмотр стоимости транспортировки газа.

Как известно, контракт о транзите российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря и в Киеве четко дали понять, что не намерены его продлевать. Однако президент Владимир Зеленский говорил, что украинская ГТС может быть использована для транзита из других стран, если это понадобится Евросоюзу.