Поднимутся ли тарифы на газ для населения: Нацрегулятор поставил точку в вопросе
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В НКРЭКУ напомнили о моратории
В Украине не планируют повышать тарифы на газ для населения. То есть действующий тариф бытовых потребителей останется таким же, как и был.
Об этом информирует пресс-служба НКРЭКУ в своем telegram-канале. Там отметили, что стоимость распределения газа тоже останется на прежнем уровне.
"Мораторий на повышение тарифов для населения на газ и отопление, действующий с 2022 года, остается в силе. Соответственно, стоимость горячей воды и отопления не изменится", — сказано в сообщении.
В НКРЭКУ отметили, что 30 декабря были введены новые тарифы на услуги транспортировки газа через украинскую газотранспортную систему. Они рассчитаны для точек входа и выхода на период с 2025 по 2029 год. Причиной их изменения стала остановка транзита российского газа через украинскую территорию с 1 января 2025 года.
Как сообщалось ранее, эксперт по международным энергетическим отношениям Михаил Гончар ранее рассказал "Телеграфу", на что повлияет пересмотр стоимости транспортировки газа.
Как известно, контракт о транзите российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря и в Киеве четко дали понять, что не намерены его продлевать. Однако президент Владимир Зеленский говорил, что украинская ГТС может быть использована для транзита из других стран, если это понадобится Евросоюзу.