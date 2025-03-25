Недостающие боеприпасы для ВСУ. Общественный антикоррупционный совет обвинил экс-чиновников Агентства оборонных закупок в халатности

Жалобы вроде бы поступали от более 20 воинских частей.

Общественный антикоррупционный совет при Минобороны заявил, что чиновники Агентства оборонных закупок в 2024 году совершили служебную халатность из-за закупки бракованных боеприпасов.

В сообщении ведомства говорится, что в 2024 году в ряде СМИ начала появляться информация о поставках бракованных боеприпасов производства одного из государственных предприятий. В частности, были жалобы на качество из более чем 20 воинских частей, которые были вынуждены возвращать бракованные боеприпасы производителю.

В ходе проверок Общественный антикоррупционный совет выяснил, что из 15 запрашиваемых контрактов — 14 имеют дополнительные соглашения по продлению сроков поставки. Некоторые из контрактов содержат до трех дополнительных соглашений по продлению сроков только на основании письма поставщика.

Уточняется, что это свидетельствует о систематическом нарушении сроков снабжения боеприпасами.

Большинство таких соглашений было подписано бывшими должностными лицами Агентства оборонных закупок в 2024 году.

Также антикоррупционный совет уточняет, что если поставщик не сможет передать необходимое количество боеприпасов в определенные сроки, он в теории должен получить большой штраф.

Но в этом случае, как отмечается в заявлении, никаких штрафов ни за сроки поставки, ни за объем, ни за качество не было, а некоторые контракты производятся с продлением сроков и уже имеют акты жалоб по поводу поставки некачественной продукции.

Общественный антикоррупционный совет уже обратился в ДБР и НАБУ по этому вопросу.

Скандал вокруг АОЗ – что известно

24 января министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что принял решение не продлевать контракт с директором Агентства оборонных закупок Мариной Безруковой. По словам Умерова, за последние полгода вместо обеспечения армии боеприпасами Минобороны получило "политические игры, срывы контрактов, слив информации, пиар бездействия и невыполнение КРИ подчиненным предприятием МОУ".

Он также отметил, что новым директором АОЗ будет назначен Арсен Жумадилов.

В ответ Безрукова заявила, что останется главой ведомства, несмотря на отказ Минобороны продлевать с ней контракт. АОЗ 25 января также заявило, что продолжает работать под руководством Безруковой.

25 января ГПК сообщил, что подал заявление в НАБУ о злоупотреблении Умеровым служебным положением. Позже НАБУ подтвердило, что зарегистрировало производство по министру по признакам злоупотребления властью.

30 января Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) призвала президента Владимира Зеленского безотлагательно вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг АОЗ, из-за угрозы срыва поставок вооружения.