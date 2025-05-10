В Венгрии посреди дня задержали "украинского шпиона": что о нем известно (видео)

Мужчину депортировали в Украину

Венгерский спецназ провел показательное задержание украинца после того, как СБУ разоблачила венгерскую агентурную сеть на Закарпатье. Мужчина ранее работал дипломатом в посольстве, но сейчас ведет бизнес в Будапеште.

Об этом сообщается на сайте правительства Венгрии. Отмечается, что задержанного обвиняют в причастности к шпионской деятельности.

"После выяснения ситуации власти ночью депортировали мужчину средних лет из Венгрии, учитывая, что его деятельность представляла серьезную угрозу суверенитету нашей страны", — говорится в сообщении. Там сообщили, что он ранее занимался дипломатической деятельностью.

По данным журналиста Виталия Глаголы, задержанного мужчину зовут Сергей Александров. Ранее он работал первым секретарем в посольстве Украины в Венгрии, но сейчас пребывает там как гражданское лицо. Журналист также узнал, что у бывшего чиновника есть два ресторана на улицах Károly körút и Ráday utca в Будапеште.

На задержание уже отреагировали в украинском МИД. Спикер ведомства Георгий Тихий в своем X призвал Венгрию прекратить "антиукраинскую истерию" и не заниматься "охотой на ведьм".

Как сообщалось ранее, 9 мая СБУ разоблачила агентурную сеть Венгрии на Закарпатье. Группа занималась изучением военных возможностей и состояния полиции. Кроме того, они пытались выяснить настроения местных жителей на случай, если венгерская армия войдет в область.

В Будапеште после этого обвинили Киев в антивенгерской пропаганде и объявили о высылке двух украинских дипломатов, которые якобы шпионили в пользу своей страны.