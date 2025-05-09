Шпионский скандал набирает обороты: в Венгрии тоже "нашли" украинских "агентов"

У приятеля Путина Орбана Киев теперь обвиняют во всех смертных грехах

В пятницу, 9 мая, Венгрия отреагировала на разоблачение в Украине агентурной сети венгерской военной разведки. В Будапеште обвинили Киев в антивенгерской пропаганде и объявили о высылке двух украинских дипломатов, которые якобы шпионили в пользу своей страны.

"Кроме физической войны, столкновений в воздухе и на линии фронта, в Украине ведется и пропагандистская война. Также очевидно, что в Украине часто используется антивенгерская пропаганда. Антивенгерская пропаганда, которая во многих случаях оказалась не имеющей под собой никаких оснований. Поэтому я прошу всех осторожно относиться ко всем подобным новостям, которые появляются в украинской пропаганде", — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции.

Позже глава венгерской дипломатии опубликовал видео в Facebook, в котором сообщил, что Будапешт высылает двух работников посольства Украины, и обвинил нашу страну в "клевете" и "антивенгерской пропагандистской кампании".

"Именно поэтому сегодня мы выслали из Венгрии двух шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в украинском посольстве в Будапеште. Мы передали решение и ноту послу Украины в Будапеште в последние несколько минут здесь, в нашем офисе", — сказал Сийярто.

Причиной "клеветы" на Венгрию со стороны Киева он назвал нежелание Будапешта "втягиваться в войну", отказ в снабжении оружием и блокирование членства Украины в ЕС.

"Телеграф" обратился в Министерство иностранных дел Украины по поводу сложившейся ситуации, но в ведомстве воздержались от комментариев.

Между тем, Шевченковский суд Киева избрал меры пресечения в виде содержания под стражей обоим подозреваемым в шпионской деятельности в пользу Венгрии, сообщает Суспільне.

Напомним, СБУ впервые разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии, которая шпионила против Украины. Ячейка собирала данные об обороне Закарпатья, настроения местных жителей и возможные сценарии введения венгерских войск. В рамках спецоперации задержаны два агента: бывшие военный и военная, куратором которых был кадровый офицер венгерской разведки.