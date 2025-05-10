В Угорщині посеред дня затримали "українського шпигуна": що про нього відомо (відео)

Чоловіка депортували до України

Угорський спецназ провів показове затримання українця після того, як СБУ викрила угорську агентурну мережу на Закарпатті. Чоловік раніше працював дипломатом у посольстві, але зараз веде бізнес у Будапешті.

Про це повідомляє сайт уряду Угорщини. Зазначається, що затриманого звинувачують у причетності до шпигунської діяльності.

"Після з’ясування ситуації влада депортувала чоловіка середніх років з Угорщини, враховуючи, що його діяльність становила серйозну загрозу суверенітету нашої країни", — йдеться у повідомленні.

За даними журналіста Віталія Глаголи, затриманого чоловіка звуть Сергій Александров. Раніше він працював першим секретарем у посольстві України в Угорщині, але зараз перебував там як цивільна особа. Журналіст також дізнався, що колишній чиновник має два ресторани на вулицях Károly körút і Ráday utca в Будапешті.

На затримання вже відреагували в українському МЗС. Спікер відомства Георгій Тихий у своєму X закликав Угорщину припинити "антиукраїнську істерію" та не займатися "полюванням на відьом".

Як повідомлялося раніше, 9 травня СБУ викрила агентурну мережу Угорщини на Закарпатті. Група займалася вивченням військових можливостей та стану поліції. Крім того, вони намагалися з’ясувати настрої місцевих жителів на випадок, якщо угорська армія увійде до області.

У Будапешті після цього звинуватили Київ у антиугорській пропаганді та оголосили про висилку двох українських дипломатів, які нібито шпигували на користь своєї країни.