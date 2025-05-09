Укр

СБУ разоблачила в Украине целую агентурную сеть Венгрии: за чем она шпионила (видео)

Автор
Ирина Мазуренко
Дата публикации
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Автор
СБУ Новость обновлена 09 мая 2025, 09:43

СБУ разоблачила агентурную сеть военной разведки Венгрии. Как сообщается, она шпионила за нашим государством в Закарпатской области.

"Задачей этого центра был сбор информации о военной защищенности Закарпатской области, поиск уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона, а также изучение общественно-политических взглядов местных жителей: в частности, сценариев их поведения, если на территорию региона зайдут венгерские войска", — говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

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