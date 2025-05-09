Ее возглавляет друг Орбана: что известно о военной разведке Венгрии (фото)

Служба разведки максимально непублична

Служба безопасности Украины впервые обнаружила сеть агентов военной разведки Венгрии в Закарпатье. "Телеграф" попытался разобраться, что это за организация и кому подчиняется.

Военная служба национальной безопасности Венгрии (KNBSZ) – это служба военной разведки и контрразведки, созданная в 2012 году под контролем венгерского правительства, юрисдикция которой распространяется на всю территорию страны. KNBSZ была создана путем слияния бывшего Управления военной разведки и Управления военной безопасности, действует как автономный бюджетный орган и насчитывает около 1000 военных и гражданских служащих.

"Выполняя задачи, определенные законом — разведку, контрмеры, защиту и контроль — и используя инструменты открытого и тайного сбора информации в своей зоне деятельности, она способствует обеспечению национальных интересов безопасности Венгрии, тем самым внося свой вклад в защиту независимости и правового порядка страны" — так описывается миссия на сайте KNBSZ.

Логотип венгерской разведки

Кто возглавляет организацию

Нынешним генеральным директором Военной службы национальной безопасности (KNBSZ) является генерал-майор Норберт Таджи. Он был назначен на этот пост в ноябре 2023 года. Опытный военный, был в составе миротворческих сил. В 2008-2018 годах занимал разные должности в Объединенном командовании сил Вооруженных сил Венгрии, где завершил службу как начальник подразделения специальных операций. Участвовал в полевых миссиях в Афганистане в 2006, 2011 и 2013 годах — две последние касались именно боевых задач в рамках специальных операций.

Также во время избрания в 2023 году Таджи сообщил, что в течение трех с половиной лет был непосредственным помощником премьер-министра Виктора Орбана в Офисе премьер-министра. Отметим, что Венгрия часто блокирует помощь Украине от ЕС.

Министр обороны Венгрии Кристоф Шалай-Бобровницкий (слева) и Норберт Таджи (справа)

Основными функциями и задачами KNBSZ являются:

Разведка и контрразведка

KNBSZ отвечает за выявление и противодействие наступательным намерениям против Венгрии, а также за выявление деятельности иностранных спецслужб, нарушающих или ставящих под угрозу суверенитет и национальные оборонные интересы Венгрии.

Сбор и анализ информации

Служба получает, анализирует и передает военно-политическую, военно-промышленную и военную информацию, необходимую для принятия правительственных решений, в частности, данные иностранного происхождения, касающиеся военных элементов политики безопасности.

Защита национальной безопасности

Участвует в защите, подготовке и поддержке национальной безопасности подразделений в оперативных зонах Сил обороны Венгрии, а также выявляет и противодействует скрытым попыткам незаконного изменения правопорядка.

За время деятельности Службы недовольство вызвало покупка израильского шпионского обеспечения Pegasus, которое использовали, в том числе и против венгерских журналистов.

Ранее "Телеграф" неоднократно сообщал о задержании российских шпионов, которые приводят ракеты в Украину или выполняют другие задачи. Среди них есть и военные. Инструктора Яворивского полигона задержали за подготовку теракта против руководства.