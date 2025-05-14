Погодный хаос накроет Украину на целую неделю: к этому стоит подготовиться заранее

На потепление рассчитывать не стоит

В Украине вторая декада мая отметится погодным хаосом и перепадами температур. Синоптики ожидают, что этот период будет характеризоваться обилием осадков и прохладными ночами.

Об этом рассказал в комментарии "Телеграфу" известный синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, период с 16 по 20 мая будет более теплым на юге и востоке Украины и прохладным в северных и западных областях.

Практически по всей территории нашей страны будет сохраняться дождливая погода и периодическими порывами ветра. Кроме того, в ночное время суток стоит быть готовыми к температурам ниже +10 градусов, а иногда и к заморозкам.

В целом прогноз Кибальчича совпадает с ожиданиями Укргидрометцентра на ближайшие дни.

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Стоит отметить, что заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова рассказывала "Телеграфу", что в мире сейчас наблюдаются изменения в атмосферной циркуляции, которые произошли где-то в 2003 году.

"Именно эта новая система атмосферной циркуляции нестабильна и непредсказуема. Она создает условия для экстремальных явлений: внезапное потепление, резкое похолодание – все это мы уже наблюдаем. Частота таких явлений будет возрастать", — сказала она.

Также по ее словам, нестабильно будет и в плане осадков — их может то не быть вовсе, то быть слишком много. Мартазинова также отметила, что периоды резких аномальных похолоданий и потеплений могут длиться по 10 дней или дольше. В ближайшие годы таких периодов будет становиться еще больше.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Буковине, почти в конце весны, неожиданно выпал снег. В горных районах температура ночью опустилась ниже нуля, и некоторые деревни оказались под снегом.