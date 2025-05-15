Майские заморозки отступают. Когда в Украину придет летняя погода

Последний месяц весны не принес тепла

В мае погода в Украине не очень радует, ведь вместо долгожданного тепла и солнца, стоят холода и идут дожди. Потепления в ближайшее время ждать не стоит, но заморозки отступят.

Когда потеплеет в Украине

По прогнозу синоптика Укргидрометцентра Наталии Птухи, на этой неделе ночи будут оставаться холодными — от +2 до +9 градусов. Днем воздух также не будет слишком прогреваться — 9-14 градусов с отметкой "плюс".

Лишь в конце недели, по прогнозу Птухи, возможно незначительное повышение до +13 +19 градусов. Однако следующая неделя может быть немного более теплой — синоптик прогнозирует, что после 18 мая ожидается перестройка синоптических процессов.

Потеплеет ли в Украине до конца мая

По прогнозу meteofor.com.ua, в Киеве температура воздуха будет сохраняться ниже 20 градусов до 25 мая. После этой даты и до конца месяца воздух будет прогреваться до +20 +23 градусов.

В Днепре будет теплее. Уже 22 мая столбики термометров покажут +22 градуса. Максимальная температура до конца мая – 25 градусов тепла.

В Одессе воздух не будет прогреваться выше +20 до 29 мая. В этот день синоптики прогнозируют 22 градуса тепла.

Во Львове +20 градусов ожидается 25 мая. С этого дня до конца месяца температурные показатели днем установятся на уровне 20-21 градуса выше нуля.

Ранее "Телеграф" публиковал мемы о холодном мае. Украинцы шутят о погоде.