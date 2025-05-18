Баллы от жюри и зрителей для Украины на Евровидении: как оценили выступление Ziferblat в гранд-финале

Группа Ziferblat показала высокий результат

В швейцарском городе Базель отгремел финал конкурса Евровидение 2025. Украинская группа Ziferblat показала высокий результат и точно приятно поразила зрителей своим ярким выступлением и трогательной песней Bird of Pray.

Группа-представитель Украины продемонстрировала красивый вокал, эмоциональную постановку и профессионализм. Как оценивали Ziferblat зрители и жюри, расскажет "Телеграф".

После ожесточенной борьбы Украина получила в финале 60 баллов от жюри. Наибольшие оценки поставили Азербайджан и Португалия — по 8 баллов.

Результаты голосования от жюри

8 баллов — Азербайджан;

8 баллов — Португалия;

6 баллов — Грузия;

5 баллов — Швеция;

5 баллов — Словения;

4 балла — Сан-Марино;

4 балла — Армения;

4 балла — Сербия;

4 балла — Израиль;

2 балла — Дания;

2 балла — Италия;

2 балла — Хорватия;

2 балла — Испания;

2 балла — Литва;

1 балл — Норвегия;

1 балл — Швейцария;

1 балл — Австрия;

По результатам голосования зрителей Украина получила 158 баллов. Суммарно Ziferblat получил 218 баллов.

Напомним, что финал Евровидения 2025 года прошел в швейцарском городе Базель в субботу, 17 мая. Ранее "Телеграф" рассказывал, за кого украинцам не стоило голосовать из-за связи с Россией.