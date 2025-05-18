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Баллы от жюри и зрителей для Украины на Евровидении: как оценили выступление Ziferblat в гранд-финале

Автор
Наталья Дума ,
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Как оценили выступление Украины на Евровидении зрители и жюри Новость обновлена 18 мая 2025, 02:17
Как оценили выступление Украины на Евровидении зрители и жюри. Фото Gettyimages, колаж Телеграф

Группа Ziferblat показала высокий результат

В швейцарском городе Базель отгремел финал конкурса Евровидение 2025. Украинская группа Ziferblat показала высокий результат и точно приятно поразила зрителей своим ярким выступлением и трогательной песней Bird of Pray.

Группа-представитель Украины продемонстрировала красивый вокал, эмоциональную постановку и профессионализм. Как оценивали Ziferblat зрители и жюри, расскажет "Телеграф".

После ожесточенной борьбы Украина получила в финале 60 баллов от жюри. Наибольшие оценки поставили Азербайджан и Португалия — по 8 баллов.

Результаты голосования от жюри

  • 8 баллов — Азербайджан;
  • 8 баллов — Португалия;
  • 6 баллов — Грузия;
  • 5 баллов — Швеция;
  • 5 баллов — Словения;
  • 4 балла — Сан-Марино;
  • 4 балла — Армения;
  • 4 балла — Сербия;
  • 4 балла — Израиль;
  • 2 балла — Дания;
  • 2 балла — Италия;
  • 2 балла — Хорватия;
  • 2 балла — Испания;
  • 2 балла — Литва;
  • 1 балл — Норвегия;
  • 1 балл — Швейцария;
  • 1 балл — Австрия;

По результатам голосования зрителей Украина получила 158 баллов. Суммарно Ziferblat получил 218 баллов.

Напомним, что финал Евровидения 2025 года прошел в швейцарском городе Базель в субботу, 17 мая. Ранее "Телеграф" рассказывал, за кого украинцам не стоило голосовать из-за связи с Россией.

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#Евровидение #Ziferblat