Баллы от жюри и зрителей для Украины на Евровидении: как оценили выступление Ziferblat в гранд-финале
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Группа Ziferblat показала высокий результат
В швейцарском городе Базель отгремел финал конкурса Евровидение 2025. Украинская группа Ziferblat показала высокий результат и точно приятно поразила зрителей своим ярким выступлением и трогательной песней Bird of Pray.
Группа-представитель Украины продемонстрировала красивый вокал, эмоциональную постановку и профессионализм. Как оценивали Ziferblat зрители и жюри, расскажет "Телеграф".
После ожесточенной борьбы Украина получила в финале 60 баллов от жюри. Наибольшие оценки поставили Азербайджан и Португалия — по 8 баллов.
Результаты голосования от жюри
- 8 баллов — Азербайджан;
- 8 баллов — Португалия;
- 6 баллов — Грузия;
- 5 баллов — Швеция;
- 5 баллов — Словения;
- 4 балла — Сан-Марино;
- 4 балла — Армения;
- 4 балла — Сербия;
- 4 балла — Израиль;
- 2 балла — Дания;
- 2 балла — Италия;
- 2 балла — Хорватия;
- 2 балла — Испания;
- 2 балла — Литва;
- 1 балл — Норвегия;
- 1 балл — Швейцария;
- 1 балл — Австрия;
По результатам голосования зрителей Украина получила 158 баллов. Суммарно Ziferblat получил 218 баллов.
Напомним, что финал Евровидения 2025 года прошел в швейцарском городе Базель в субботу, 17 мая. Ранее "Телеграф" рассказывал, за кого украинцам не стоило голосовать из-за связи с Россией.