Евровидение 2025: онлайн-трансляция гранд-финала (видео)

Сегодня, 17 мая, мы узнаем, кто победил в песенном конкурсе

В эту субботу, 17 мая, в 22:00 по Киеву в швейцарском городе Базель состоится гранд-финал 69-ого международного песенного конкурса Евровидение 2025, который можно будет смотреть онлайн на разных платформах во всем мире. "Телеграф" ведет текстовую онлайн-трансляцию финала Евровидения 2025.

Представители от Украины, украинская группа Ziferblat выйдут на сцену с мощной композицией Bird of Pray под номером "7". Мы писали, как проголосовать за своего фаворита в Украине и за границей.

Онлайн-трансляция финала Евровидения 2025

Сегодня на арене St. Jakobshalle, вмещающей более 12 тысяч зрителей, представители 26 стран сразятся в финале конкурса. Среди них — 20 участников, отобранных по результатам полуфиналов, прошедших 13 и 15 мая, а также конкурсанты из стран "Большой пятерки" — Франции, Великобритании, Испании, Италии и Германии, которые традиционно получают автоматическое место в финале. Кроме того, в финале автоматически участвует и страна-хозяйка мероприятия — Швейцария.

Порядок выступления финалистов Евровидения 2025

Где и когда смотреть финал Евровидения 2025

Онлайн-трансляцию Евровидения можно посмотреть:

Кроме того, прямой эфир Евровидения 2025 можно посмотреть в любом смартфоне. Мы рассказывали, как посмотреть конкурс онлайн в "Дии".

Напомним, что финал Евровидения 2025 пройдет в швейцарском городе Базель в субботу, 17 мая. Ранее "Телеграф" рассказывал, за кого украинцам не следует голосовать из-за связи с Россией.