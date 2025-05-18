Бали від журі та глядачів для України на Євробаченні: як оцінили виступ Ziferblat у грандфіналі

Група Ziferblat показала високий результат

У швейцарському місті Базель відгримів фінал конкурсу Євробачення 2025 року. Український гурт Ziferblat показав високий результат і точно приємно вразив глядачів своїм яскравим виступом та зворушливою піснею Bird of Pray.

Група-представник України продемонструвала гарний вокал, емоційну постановку та професіоналізм. Як оцінювали Ziferblat глядачі та журі, розповість "Телеграф".

Після запеклої боротьби Україна здобула у фіналі 60 балів від журі. Найбільші оцінки поставили Азербайджан та Португалія – по 8 балів.

Результати голосування від журі

8 балів — Азербайджан;

8 балів — Португалія;

6 балів — Грузія;

5 балів — Швеція;

5 балів — Словенія

4 бали — Сан-Марино;

4 бали — Вірменія;

4 бали — Сербія;

4 бали — Ізраїль;

2 бали — Данія;

2 бали — Італія;

2 бали — Хорватія;

2 бали — Іспанія;

2 бали — Литва;

1 бал — Норвегія;

1 бал — Швейцарія;

1 бал — Австрія;

За результатами голосування глядачів Україна здобула 158 балів. Сумарно Ziferblat отримав 218 балів.

Нагадаємо, що фінал Євробачення 2025 року відбувся у швейцарському місті Базель у суботу, 17 травня. Раніше "Телеграф" розповідав, за кого українцям не варто було голосувати через зв’язок із Росією.