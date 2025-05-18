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Бали від журі та глядачів для України на Євробаченні: як оцінили виступ Ziferblat у грандфіналі

Автор
Наталія Дума ,
Дата публікації
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Автор
Як оцінили виступ України на Євробаченні глядачі та журі Новина оновлена 18 травня 2025, 02:17
Як оцінили виступ України на Євробаченні глядачі та журі. Фото Gettyimages, колаж Телеграф

Група Ziferblat показала високий результат

У швейцарському місті Базель відгримів фінал конкурсу Євробачення 2025 року. Український гурт Ziferblat показав високий результат і точно приємно вразив глядачів своїм яскравим виступом та зворушливою піснею Bird of Pray.

Група-представник України продемонструвала гарний вокал, емоційну постановку та професіоналізм. Як оцінювали Ziferblat глядачі та журі, розповість "Телеграф".

Після запеклої боротьби Україна здобула у фіналі 60 балів від журі. Найбільші оцінки поставили Азербайджан та Португалія – по 8 балів.

Результати голосування від журі

  • 8 балів — Азербайджан;
  • 8 балів — Португалія;
  • 6 балів — Грузія;
  • 5 балів — Швеція;
  • 5 балів — Словенія
  • 4 бали — Сан-Марино;
  • 4 бали — Вірменія;
  • 4 бали — Сербія;
  • 4 бали — Ізраїль;
  • 2 бали — Данія;
  • 2 бали — Італія;
  • 2 бали — Хорватія;
  • 2 бали — Іспанія;
  • 2 бали — Литва;
  • 1 бал — Норвегія;
  • 1 бал — Швейцарія;
  • 1 бал — Австрія;

За результатами голосування глядачів Україна здобула 158 балів. Сумарно Ziferblat отримав 218 балів.

Нагадаємо, що фінал Євробачення 2025 року відбувся у швейцарському місті Базель у суботу, 17 травня. Раніше "Телеграф" розповідав, за кого українцям не варто було голосувати через зв’язок із Росією.

Теги:
#Євробачення #Ziferblat