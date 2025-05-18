Бали від журі та глядачів для України на Євробаченні: як оцінили виступ Ziferblat у грандфіналі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Група Ziferblat показала високий результат
У швейцарському місті Базель відгримів фінал конкурсу Євробачення 2025 року. Український гурт Ziferblat показав високий результат і точно приємно вразив глядачів своїм яскравим виступом та зворушливою піснею Bird of Pray.
Група-представник України продемонструвала гарний вокал, емоційну постановку та професіоналізм. Як оцінювали Ziferblat глядачі та журі, розповість "Телеграф".
Після запеклої боротьби Україна здобула у фіналі 60 балів від журі. Найбільші оцінки поставили Азербайджан та Португалія – по 8 балів.
Результати голосування від журі
- 8 балів — Азербайджан;
- 8 балів — Португалія;
- 6 балів — Грузія;
- 5 балів — Швеція;
- 5 балів — Словенія
- 4 бали — Сан-Марино;
- 4 бали — Вірменія;
- 4 бали — Сербія;
- 4 бали — Ізраїль;
- 2 бали — Данія;
- 2 бали — Італія;
- 2 бали — Хорватія;
- 2 бали — Іспанія;
- 2 бали — Литва;
- 1 бал — Норвегія;
- 1 бал — Швейцарія;
- 1 бал — Австрія;
За результатами голосування глядачів Україна здобула 158 балів. Сумарно Ziferblat отримав 218 балів.
Нагадаємо, що фінал Євробачення 2025 року відбувся у швейцарському місті Базель у суботу, 17 травня. Раніше "Телеграф" розповідав, за кого українцям не варто було голосувати через зв’язок із Росією.