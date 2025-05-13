Не только Томми Кэш: за кого украинцам не стоит голосовать на Евровидении 2025 и почему

Некоторые участники конкурса имеют запятнанную российским следом репутацию

Уже во вторник, 13 мая, в Базеле пройдет первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2025. В этот день на сцену выйдут представители Украины — группа Ziferblat. Мы уже рассказывали, где и когда смотреть трансляции Евровидения 2025, а сегодня делимся, за участников от каких стран украинцам лучше не голосовать и почему.

Отметим, что перед первым полуфиналом в сети распространилась инфографика от телеграм-паблика "UA War Infographics", в которой приведены артисты из разных стран, за которых украинцам не стоит голосовать. Причина — связь с Россией.

Участники, за которых не рекомендуют голосовать

Emmy (Ирландия) — автор ее песни россиянка, а песня о ностальгии за СРСР.

JJ (Австрия) — заявил, что на написание песни его вдохновила россиянка.

Parg (Армения) — выступал в России после 2022 года.

Мариам Шенгелия — агитирует за пророссийскую партию "Грузинская мечта".

KAJ (Швеция) — поддерживали пророссийские посты в соцсетях.

Tommy Cash (Эстония) — пропагандирует ностальгию за СРСР, высказывался "за мир", его номер ставила россиянка.

Почему не все так однозначно?

В комментариях под постами с "запрещенными" для голосования артистами началась бурная дискуссия. Украинцы не согласны с тем, что не нужно голосовать за представителей Швеции и Эстонии.

Так, например, пользователи защищают группу KAJ, которая ранее организовывала с Wasa Teater концерт в поддержку Украины, где собирали средства для нашей страны. В комментариях считают, что за Швецию можно спокойно голосовать, так как ее представители продемонстрировали проукраинскую позицию.

Также в сети защищают Томми Кэша из Эстонии, который несмотря на свои связи с Россией, также выступал на благотворительных концертах в поддержку Украины.

На самом деле, украинцы вправе голосовать за тех участников, которые им нравятся. А от том, как и где голосовать, мы уже подробно сообщали.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где и когда смотреть первый полуфинал Евровидения 2025. Представители Украины Ziferblat выступят пятыми.