Яркий номер Ziferblat и невероятные эмоции: какое место заняла Украина на Евровидении 2025

Стало известно, кто победил на Евровидении 2025 и какое место заняла Украина

Сегодня, 17 мая, в швейцарском Базеле, прошел гранд-финал песенного конкурса Евровидение 2025. За победу в нем соревновались артисты из 26 стран. Уже названо имя победителя – это певец JJ с песней "Wasted Love", который представлял Австрию. На втором месте оказался Израиль, а на третьем – Эстония.

Какое место заняла Украина на Евровидении 2025?

Украину на Евровидении 2025 представляла группа Ziferblat, которая состоит из братьев Даниила и Валентина Лещинских, и их барабанщика Федора Ходакова. Артисты на конкурсе исполнили трогательную композицию Bird of Pray, наполненную верой в светлое будущее. Птица в песне стала метафорой свободы и нового начала.

По итогам зрительского и судейского голосования Ziferblat заняли 9 место.

Какое место заняла Украина на Евровидении 2025

Надо сказать, что Ziferblat достойно представили Украину на песенном конкурсе. Они покорили зрителям ярким номером, сильным вокальным исполнением и красочными нарядами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, о чем песня от Украины Bird of Pray. Что известно о группе Ziferblat и какой у нее состав.