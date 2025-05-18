Яркий номер Ziferblat и невероятные эмоции: какое место заняла Украина на Евровидении 2025
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Стало известно, кто победил на Евровидении 2025 и какое место заняла Украина
Сегодня, 17 мая, в швейцарском Базеле, прошел гранд-финал песенного конкурса Евровидение 2025. За победу в нем соревновались артисты из 26 стран. Уже названо имя победителя – это певец JJ с песней "Wasted Love", который представлял Австрию. На втором месте оказался Израиль, а на третьем – Эстония.
Какое место заняла Украина на Евровидении 2025?
Украину на Евровидении 2025 представляла группа Ziferblat, которая состоит из братьев Даниила и Валентина Лещинских, и их барабанщика Федора Ходакова. Артисты на конкурсе исполнили трогательную композицию Bird of Pray, наполненную верой в светлое будущее. Птица в песне стала метафорой свободы и нового начала.
По итогам зрительского и судейского голосования Ziferblat заняли 9 место.
Надо сказать, что Ziferblat достойно представили Украину на песенном конкурсе. Они покорили зрителям ярким номером, сильным вокальным исполнением и красочными нарядами.
Ранее "Телеграф" рассказывал, о чем песня от Украины Bird of Pray. Что известно о группе Ziferblat и какой у нее состав.