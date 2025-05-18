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Яркий номер Ziferblat и невероятные эмоции: какое место заняла Украина на Евровидении 2025

Автор
Галина Струс ,
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Ziferblat достойно представил Украину на Евровидении 2025 Новость обновлена 18 мая 2025, 02:10
Ziferblat достойно представил Украину на Евровидении 2025. Фото Телеграф, Getty Images

Стало известно, кто победил на Евровидении 2025 и какое место заняла Украина

Сегодня, 17 мая, в швейцарском Базеле, прошел гранд-финал песенного конкурса Евровидение 2025. За победу в нем соревновались артисты из 26 стран. Уже названо имя победителя – это певец JJ с песней "Wasted Love", который представлял Австрию. На втором месте оказался Израиль, а на третьем – Эстония.

Какое место заняла Украина на Евровидении 2025?

Украину на Евровидении 2025 представляла группа Ziferblat, которая состоит из братьев Даниила и Валентина Лещинских, и их барабанщика Федора Ходакова. Артисты на конкурсе исполнили трогательную композицию Bird of Pray, наполненную верой в светлое будущее. Птица в песне стала метафорой свободы и нового начала.

По итогам зрительского и судейского голосования Ziferblat заняли 9 место.

Какое место заняла Украина на Евровидении 2025
Какое место заняла Украина на Евровидении 2025

Надо сказать, что Ziferblat достойно представили Украину на песенном конкурсе. Они покорили зрителям ярким номером, сильным вокальным исполнением и красочными нарядами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, о чем песня от Украины Bird of Pray. Что известно о группе Ziferblat и какой у нее состав.

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#Финал #Евровидение #Евровидение 2025 #Ziferblat