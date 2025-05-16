Евровидение 2025: о чем песня от Украины Bird of Pray и что известно о группе Ziferblat

Гранд-финал Евровидения состоится уже в эту субботу

Уже в эту субботу, 17 мая, мир узнает, кто станет победителем Евровидения 2025. Возможно, это будет именно Украина и ее представитель – группа Ziferblat с песней Bird of Pray. В гранд-финале коллектив выступит под номером семь и сразится с 25 странами. Их композиция – это не просто красивое звучание – она имеет глубокий смысл.

"Телеграф" решил напомнить, что известно о группе Ziferblat и о чем их конкурсная песня. Коллектив будет покорять Европу в швейцарском Базеле.

Что известно о группе Ziferblat

Коллектив был создан 10 лет назад, в 2015-м, братьями-близнецами Даниилом и Валентином Лещинскими. Сначала третьим участником был Женя Шевченко, но позже стал Федор Ходаков, который и остался барабанщиком по сей день.

За первые два года существования группа выпустила альбом "Киносеанс". Коллектив стал ездить с концертами на разные фестивали, в частности, "Бандерштат", "Файне Місто", "Гайда Фест", где нашли свою аудиторию слушателей.

В 2019 году Ziferblat принял участие в шоу "Х-Фактор", где спел песню "Вночі". От членов жюри они получили три "да", но одержать победу им не удалось. В 2023 году группа получила награду в премии "Музвар" в номинации "Лучшие новые имена альтернативной музыки".

На сцену Евровидения коллектив пытался попасть еще в 2023 году. Они попали в лонглист, но не прошли в финал Нацотбора. В 2024 году ребятам удалось пройти в финал Нацотбора с песней Place "I Call Home". Тогда они стали фаворитами зрителей и заняли второе место после alyona alyona и Jerry Heil.

Нацотбор 2025 года и песня Bird of Pray

В этом году в Национальном отборе группа одержала победу и успешно представила нашу страну в первом полуфинале Евровидения, пройдя в гранд-финал.

Трек Bird of Pray ( пер. — дословно птица молитвы ) рассказывает о боли утраты, тоске по родному дому и веру в будущее. Главный образ — птица, являющаяся символом возрождения, надежды и свободы.

Bird of Pray – глубокая и эмоциональная рефлексия на реалии, с которыми ежедневно сталкивается каждый украинец от рассвета до заката. В ней переплетаются тоска по дому, боль потерь и одновременно молитва, слова поддержки и поиск внутренней силы – все это создает мощный нарратив, который резонирует с чувством" группы в интервью для 24 канала.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на сцене Евровидения спели о советской собаке, которая умерла в муках. Представительница Ирландии, выполнявшая этот трек, не прошла в гранд-финал.