Яскравий номер Ziferblat та неймовірні емоції: яке місце посіла Україна на Євробаченні 2025

Стало відомо, хто переміг на Євробаченні 2025 року і яке місце посіла Україна

Сьогодні, 17 травня, у швейцарському Базелі, пройшов гранд-фінал пісенного конкурсу Євробачення 2025. За перемогу у ньому змагалися артисти із 26 країн. Вже названо ім’я переможця – співак JJ з піснею "Wasted Love", який представляв Австрію. На другому місці опинився Ізраїль, а на третьому – Естонія.

Яке місце посіла Україна на Євробаченні 2025 року?

Україну на Євробаченні 2025 представляв гурт Ziferblat, у який входять брати Данило та Валентин Лещинські, та їх барабанщик Федор Ходаков. Артисти на конкурсі виконали зворушливу композицію Bird of Pray, сповнену віри у світле майбутнє. Птах у пісні став метафорою свободи та нового початку.

За підсумками глядацького та суддівського голосування Ziferblat посіли 9 місце.

Яке місце посіла Україна на Євробаченні 2025

Треба сказати, що Ziferblat гідно презентували Україну на пісенному конкурсі. Вони підкорили глядачам яскравим номером, сильним вокальним виконанням та барвистими вбраннями.

Раніше "Телеграф" розповідав про що пісня від України Bird of Pray. Що відомо про гурт Ziferblat і який у неї склад.