В России спустя 16 лет обнаружили останки украинского ученого. Он поехал на семинар, но исчез

Тогда на поиски отца приезжала его дочь

Украинский ученый Анатолий Новиков исчез в России в 2009 году. В Бурятии обнаружили его останки.

Об этом сообщили РосСМИ. 73-летний доктор технических наук Анатолий Новиков приехал из Винницы в Бурятию 22 июня 2009 года. Он должен был принять участие в международном Крейнделевском семинаре по плазменной эмиссионной электронике, но так на нем и не появился.

На следующий день Новиков вышел из турбазы "Энахалук" на прогулку и без вести пропал. В то же время в газетах тогда утверждалось, что на момент исчезновения на его имя не было оформлено официальное приглашение и он не числился в списке участников.

Пропавшего искали сотрудники МЧС РФ, Байкальский поисково-спасательный отряд, водная милиция, специально обученные собаки. В Бурятию из Украины приезжала дочь Новикова и пыталась найти отца и разобраться, что случилось. Однако это не удалось.

Поиски профессора были официально прекращены в 2019 году. Однако через 5 лет местный лама (буддистский учитель) обнаружил человеческие останки в лесу недалеко от села Новый Энхалук. Рядом с останками лежал телефон, IMEI которого полностью совпал с IMEI телефона Новикова. Рядом с телом обнаружили зубные протезы и несколько украинских монет.

Что говорили об исчезновении коллеги и родные Новикова

Тогдашний ректор Винницкого технического университета Борис Мокин говорил в 2009 году, что запретил Новикову ехать на семинар в Бурятию, ведь он не был на нем докладчиком. Однако профессор все равно поехал, писала в 2009 году gazeta.ua.

Новиков был опытным туристом, поэтому не мог просто заблудиться. Так говорил коллега пропавшего винничанин Юрий Кравченко.

"Он опытный турист, потеряться не мог. Ходил лесами, болотами, был на северном Урале, в Карелии, Карпатах. Прекрасно ориентируется в любой местности, не боится комаров, холода, голода. Знает что такое тайга. В палатке ночует при любой погоде. Здоровье у него было чудесное, он был живчиком. Неизвестно почему он исчез. Но Бурятия – это бандитский край", – сказал коллега профессора.

Дочь Новикова рассказала, что отец ехал на конференцию в Бурятии в хорошем настроении, обещал привезти сувениры семье. Ученый мечтал создать в лабораторных условиях шаровую молнию.

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