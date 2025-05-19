У Росії через 16 років знайшли останки українського вченого. Він поїхав на семінар, але зник

Тоді на пошуки батька приїздила його донька

Український вчений Анатолій Новіков зник у Росії у 2009 році. У Бурятії знайшли його останки.

Про це повідомили росЗМІ. 73-річний доктор технічних наук Анатолій Новіков приїхав з Вінниці до Бурятії 22 червня 2009 року. Він мав взяти участь у міжнародному Крейнделівському семінарі з плазмової емісійної електроніки, але так на ньому і не з'явився.

Наступного дня Новіков вийшов з турбази "Енахалук" на прогулянку і безвісти зник. Водночас у газетах тоді стверджувалося, що на момент зникнення на його ім'я не було оформлено офіційного запрошення і він не значився у списку учасників.

Зниклого шукали співробітники МНС РФ, Байкальський пошуково-рятувальний загін, водна міліція, спеціально навчені собаки. До Бурятії з України приїжджала дочка Новікова та намагалася знайти батька та розібратися, що трапилося. Проте їй це не вдалося.

Пошуки професора офіційно було припинено у 2019 році. Проте через 5 років, місцевий лама (буддистський вчитель) виявив людські останки в лісі неподалік села Новий Енхалук. Поруч з останками лежав телефон, IMEI якого повністю збігся з IMEI телефону Новікова. Поряд із тілом знайшли зубні протези та кілька українських монет.

Що казали про зникнення колеги та рідні Новікова

Тодішній ректор Вінницького технічного університету Борис Мокін казав у 2009 році що заборонив Новікову їхати на семінар до Бурятії, адже він не був на ньому доповідачем. Проте професор все одно поїхав, писала у 2009 році gazeta.ua

Новіков був досвідченим туристом, тому не міг просто заблукати. Так казав колега зниклого вінничанин Юрій Кравченко.

"Він досвідчений турист, загубитися не міг. Ходив лісами, болотами, був на північному Уралі, в Карелії, Карпатах. Прекрасно орієнтується у будь-якій місцевості, не боїться комарів, холоду, голоду. Знає що таке тайга. У наметі ночує за будь-якої погоди. Здоров'я у нього було чудове, він був живчиком. Невідомо, чому він зник. Але Бурятія – це бандитський край", — сказав колега професора.

Донька Новікова розповіла, що батько їхав на конференцію у Бурятії у гарному настрої, обіцяв привезти родині сувеніри. Вчений мріяв створити в лабораторних умовах кульову блискавку.

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