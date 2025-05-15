Патриарх Кирилл "засветил" модный гаджет после того, как проклял "цифровой концлагерь"

Заметим, что Apple приостановила продажи и отключила Apple Pay в России с 2022 года

Несмотря на громкие заявления против "тотального цифрового контроля", патриарх Кирилл в последнее время демонстрирует обратное. На официальных мероприятиях его не раз видели с Apple Watch на руке.

Об этом пишут росСМИ. Начиная с конца апреля 2025 года, умные часы Apple были замечены на его запястье уже несколько раз:

22 апреля — во время встречи с Путиным и патриархом Сербским Порфирием;

8 мая – на переговорах с президентом Сербии Александром Вучичем;

9 мая — на мероприятии с участием лидера Республики Сербской Милорада Додика.

Следует отметить, что в начале полномасштабного вторжения России, в 2022 году, Apple приостановила продажи и отключила Apple Pay в Российской Федерации.

Первыми дорогие украшения заметили журналисты, приближенные к Кремлю. Ирония в том, что сам Кирилл раньше называл электронные часы инструментом "вселенского контроля", а в 2024 году жаловался, что "свет смартфонов" отвлекает от духовного.

К аксессуарам патриарх не безразличен давно: в 2012-м в РПЦ пытались скрыть дорогие часы Breguet на его руке, но "промахнулись" с ретушью. Тогда это объяснили тем, что это подарок, который Кирилл якобы не носит.

Недавно российского патриарха также видели с часами Suunto 9 BARO Titanium и белым механическим аксессуаром.

Ранее "Телеграф" сообщал, что глава РПЦ Патриарх Кирилл резко отреагировал на призыв священника сосредоточиться на духовных вопросах вместо патриотической риторики — в своем ответе он упомянул и об Украине.