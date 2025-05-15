В Москве решили отказаться от устоев, введенных 63 года назад

В столице России на станции метро "Таганская" открыли восстановленный барельеф с изображением Иосифа Сталина. Работы провели без публичного анонса – руководство метрополитена маскировало реставрацию под обычный ремонт стен. Открытие было посвящено 90-летию московской подземки.

Об этом сообщили 16 мая ряд российских источников, в частности Telegram-каналы "Московский метрополитен", "Развитие метрополитена и транспорта Москвы", а также "Агентство" и "Подземный архитектор". Барельеф под названием "Благодарность народу вождю-полководцу" сначала был установлен в 1947 году, но демонтирован в 1965-м в рамках десталинизации.

Работы над копией начались еще в марте 2025 года, но официально о них сообщили всего за пять дней до открытия. Автором воспроизведенной композиции стал реставратор Михаил Матвеев. Власти Москвы обосновали восстановление историческим характером станции, однако оппозиционные политики уже успели отреагировать.

Депутат Мосгордумы от партии "Новые люди" Александр Даванков призвал провести публичные слушания, а "Яблоко" требовало немедленного прекращения проекта. В то же время, как сообщают российские СМИ, в день открытия к барельефу начали сносить цветы, а люди фотографировались рядом с изображением диктатора.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что, несмотря на публичную критику "тотального цифрового контроля", российский патриарх Кирилл продемонстрировал лояльность к современным технологиям. В частности, на официальных мероприятиях его не раз замечали с Apple Watch на запястье.