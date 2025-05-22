Кот встретил краснокнижного жука-оленя: посмотрите реакцию пушистого любимца (видео)

Пользователи остаются в настроении: некоторые шутят, мол, жук мог сделать пирсинг носа коту

На дачном участке одна женщина сняла на видео забавную, но вместе с тем важную ситуацию — ее кот наткнулся на большого жука-оленя. Насекомое медленно ползло между грядками, а кот с любопытством касался его лапой, словно не решаясь на следующий шаг.

Такое видео было опубликовано в TikTok. Украинцы сразу заметили, что это насекомое занесено в Красную Книгу и является редким видом.

В комментариях к видео идет пылкая дискуссия. Одни пишут, что таких жуков нужно обязательно спасать, потому что они очень ценны. "Ну вот как так? Откуда столько жестокости? Видно же, что жук – редкий, почему не спасти его?", – отмечает один из зрителей.

Вместе с тем, нашлись и такие, кто с юмором подходит к ситуации: "Кот собирался взлетать?" или "Жук мог сделать пирсинг носа!".

Что известно о жуке-олене, который стал героем видео

Жук-олень или обычный рогач, принадлежит к семейству рогачевых и является самым известным представителем этого рода. Это самый большой жук среди всех твердокрылых, обитающих в Украине — вместе с характерными "рогами" длина его тела может достигать 7,5 см.

Эти насекомые обычно обитают в дуплах старых или мертвых деревьев в лесах и лесных полосах. Однако вырубка таких деревьев с целью "очищения" лесов лишает рогачей природной среды обитания. Прежде этот вид был распространен во многих регионах Европы, но сейчас его численность стремительно уменьшается. Из-за угрозы исчезновения жук-олень занесен в Красную книгу Украины.

Как заключение, пост в TikTok не только рассмешил зрителей, но и напомнил о важности бережного отношения к редким видам.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сеть активно обсуждала забавное видео, на котором пушистый кот в странных позах сидит у хозяйки под знакомую мелодию из мультфильма "Тимон и Пумба".