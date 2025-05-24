Невероятная жара с ливнями? Какую погоду синоптики прогнозируют на начало лета в Украине
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Наслаждайтесь теплом смогут не все
Умеренная жара с грозами начнет накрывать Украину уже с первых дней лета. Так, синоптики прогнозируют почти до +30 градусов.
Об этом свидетельствуют данные Ventusky. Отмечается, что 1-3 июня Украину ожидает значительное тепло с дождями. Однако отметим, что Ventusky может ошибаться в прогнозах, ведь данные постоянно обновляются.
Погода 1 июня
В воскресенье, 1 июня, на западе и севере страны будет от +21 до +24 градусов. На востоке и центральных областях столбик термометра покажет +28 градусов, а вот на юге — до +23 градусов. Однако насладиться летним теплом в полной мере смогут все украинцы, кроме жителей востока и юга Украины. Ведь в этих областях с обеда и до вечера осадки в виде дождя и сильной грозы.
Погода 2 июня
В понедельник, 2 июня, синоптики на западе и севере днем обещают до +23 градусов, а ночью – до +14 градусов. На востоке и юге ожидается теплая погода, там столбик термометра покажет до +28 градусов. А вот в центральных областях воздух прогреется до +24 градусов. Однако дождь с грозой все же накроет почти всю территорию Украины после обеда, кроме западных регионов.
Погода 3 июня
Во вторник, 3 июня, после значительного ливня воздух немного остынет, ведь днем на западе и севере ожидается +19 градусов. На востоке и в центре страны синоптики прогнозируют от +17 до +23 градусов, а на юге – до +25 градусов. Осадков практически по всей территории страны не будет, возможен лишь небольшой дождь на западе и в центре, однако юг может накрыть ливень.
Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине начнутся сильные грозы в мае.