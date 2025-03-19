Разве можно без трусов? Украинцы обсуждают видео с экснардепом в дырявом белье

"Баленсиага, это ты?", — комментируют в соцсетях.

В украинском интернет-пространстве распространяется видео с эфира, на котором якобы экснародный депутат Игорь Мосийчук был в дырявых трусах. На записи видно, что ведущий программы Александр Шелест, бывший журналист телеканала NewsOne, никак не реагирует на эту деталь во время начала записи видео.

Сам Мосийчук категорически отрицает подлинность видео, утверждая, что это подделка, созданная с помощью нейросети. В социальных сетях он прокомментировал ситуацию: "Если инфопомойки Офиса Президента и подконтрольные ему #зеленые_гниды распространяют за бабки о вас грязь, сгенерированная нейросетью, то значит — БОЯТСЯ!"

Также экснардеп иронически добавил: "Кролики Мосийчука — угроза национальной безопасности! Сейчас этим беспокоится ОП, но я предлагаю не останавливаться и подключить СНБО, СБУ, ДБР и Нацпол! Других же дел нет и войны нет, самое время нарисованы трусы Мосийчука обсуждать!"

По данным пользователей сети, фрагмент со спорным моментом был вырезан из оригинального стрима, однако комментаторы просят "вернуть гвоздь программы".

Комментарий Мосийчука

Также ранее "Телеграф" писал, что экснардеп сначала похоронил, а затем воскресил Шуфрича. Тот якобы скончался в СИЗО.