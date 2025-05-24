Пинок Трампу и Кремлю: Европа планирует официально запретить использование "Северного потока-2"

Санкции продемонстрируют позицию Европы относительно того, что ЕС не хочет возвращения российского газа

Европейский Союз планирует официально запретить деятельность российского газопровода "Северный поток-2". Введение санкций против газопровода позволит окончательно перекрыть путь для возможного возвращения поставок российского газа и даст хорошего пинка планам Кремля и президента США Дональда Трампа, обсуждавших между собой варианты использования "СП-2".

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники, по данным которых, Евросоюз планирует принять решение о санкциях против российского газопровода. Европейская комиссия 24 мая планирует начать консультации с государствами-членами по вопросу запрета работы "Северного потока-2", который пролегает по дну Балтийского моря.

Важная составляющая плана – то, что он имеет полную поддержку Германии. Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц на прошлой неделе во время пребывания в Риме заявил, что поддерживает идею Еврокомиссии запретить работу "СП-2" и надеется, что это прекратит внутринемецкие дебаты по вопросу возобновления поставок газа через этот трубопровод.

Издание отдельно отмечает, что даже без санкций запуск "СП-2", который не сертифицированный Германией и до сих пор не отремонтирован после взрывов в 2022 году, вряд ли мог состояться быстро. Однако санкции продемонстрируют позицию Европы по поводу того, что ЕС не хочет возвращения российского газа. Кроме того, Германия может оградить себя от потенциальной попытки давления со стороны США или России, поскольку консолидированная позиция ЕС – сильнее позиции одной страны.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия предлагает США покупать российский газ и затем перепродавать его европейским странам. Американские и российские представители уже провели переговоры по этому вопросу. Такой шаг может стать частью будущего мирного соглашения по Украине. При этом планировалось задействовать газопровод "Северный поток-2".

Европейские СМИ отмечали, что бывший сотрудник Министерства государственной безопасности Немецкой Демократической Республики и близкий к Владимиру Путину так называемый "бизнесмен" Маттиас Варниг работает над проектом восстановления газопровода "Северный поток-2". Привлекать к нему планируют американских инвесторов. При этом еще в 2022 году администрация Джо Байдена ввела санкции против Варнига и компании-оператора "Северного потока-2".