После фейковых трусов Мосийчука в сети завирусилось его настоящее интимное фото

Экснардепу вспомнили прежние скандальные высказывания

В интернете продолжают обсуждать экснардепа Игоря Мосийчука. Сначала пользователи сети обратили внимание на видео, где он якобы был в дырявых трусах во время эфира. Политик заявил, что это подлог, созданный нейросетью, и назвал распространение кадров "грязной кампанией" против него.

Теперь у Facebook появилось его настоящее фото без одежды. Владимир Бондаренко опубликовал снимок, где Мосийчук стоит на рыбалке с голым торсом, держа рыбу. Нижняя часть его тела замотана в полотенце. В сообщении Бондаренко отметил: "Трусы дырявые им, видишь ли, покоя не дают, все равно ничего не видно. А тут товар лицом — теперь точно не заснете".

Бондаренко вспомнил, что ранее Мосийчук публично высмеивал внешность помощницы заместителя министра образования Артура Габарука, пришедшей на событие в платье с откровенным декольте. Тогда экснардеп сделал сообщение, в котором насмехался над ее внешним видом, точнее над ее вроде обвисшей грудью, которую назвал "ушками спаниеля".

В комментариях пользователи посоветовали Мосийчуку сначала следить за своим телом, а потом уже обсуждать другие.

Ранее Телеграф также писал, что скандальный Поворознюк рассказал, когда закончится война в Украине. Он прогнозирует, что мирное соглашение будет достигнуто к середине лета.