Не надейтесь на летнее тепло, если не живете в этих областях. Какой будет погода в начале июня

Май завершится дождями

Холодная и дождливая погода задержится в Украине, однако в начале июня температура воздуха пойдет вверх. В некоторых областях градусы будут летними.

По прогнозу метеосайта ventusky, уже 2-3 июня в Украину придет потепление. Теплее всего будет в Николаевской, Херсонской, Луганской и Запорожской областях. В среду, 3 июня, местами воздух прогреется до +30. В то время как в некоторых других регионах столбики термометров достигнут лишь +20. Следует отметить, что прогнозы этого сайта не очень точные, однако дают представление о погодных тенденциях. Их нужно сверять с прогнозами других синоптиков.

Карта погоды Вентуски на 2 июня

На Черниговщине 2 июня будет только +20

Карта погоды Вентуски на 3 июня

Погода в начале июня — прогноз Украинского гидрометцентра

Укргидрометцентр дает актуальный прогноз на 5 дней, поэтому информации о погоде 2-3 июня на момент публикации нет. Однако прогноз погоды на 1 июня подтверждает постепенное повышение температуры воздуха в Украине.

Так, в понедельник ночью ожидается от 9 до 15 градусов выше нуля (в Крыму +16). Днем воздух прогреется до 19-27 градусов с отметкой плюс. Самой жаркой станет Херсонщина. На западе Украины еще задержится более свежий воздух.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 1 июня.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет погода в Киеве 28-29 мая. В столице ожидается дождь, но есть и хорошая новость.