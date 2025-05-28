Бешеная BMW протаранила припаркованные авто в Киеве (видео)

Инцидент произошел в Дарницком районе столицы

В среду, 28 мая, водитель BMW на еврономерах в Киеве врезался в группу припаркованных автомобилей. После дорожно-транспортного происшествия виновник скрылся.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Київ Оперативний". Инцидент произошел в Дарницком районе столицы.

"Какой-то гонщик на BMW на бляхах влетел в припаркованные авто на улице Бориспольской и скрылся с места аварии", – говорится в публикации.

Судя по видео, пострадавших в плане ущерба здоровью в этом ДТП нет. При этом, скорее всего, водителю прийдется выплатить материальный ущерб, нанесенный владельцам припаркованных автомобилей.

Напомним, серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Кривом Роге на Днепропетровщине ночью 23 мая. Семья попала в аварию, из-за которой спасателям пришлось вырезать водителя и ребенка из поврежденного автомобиля. Стало известно, что за рулем была участковый офицер, а ее муж, находившийся рядом, тоже служит в полиции.

26 мая в польском городе Пясечно произошел странный инцидент с участием обнаженного мужчины. По рассказам очевидцев, гражданин Украины вел себя агрессивно и неадекватно, кричал на прохожих, в частности на детей, а затем прыгнул на капот автомобиля, за рулем которого находилась женщина.