За год семья купила дорогое авто и новый дом с участком: полтавский судья вышел на пенсию с шиком

Примечательно, что стоимость одного из автомобилей превышает годовой доход экс-судьи

Бывший судья Полтавского окружного административного суда Константин Клочко и его семья имеют недвижимость в Полтаве и области, два автомобиля, сотни тысяч гривен сбережений. Несмотря на внушительные траты, доходы семьи за прошлый год оказались скромнее их покупок.

Информация об этом была опубликована в декларации, которую Клочко подал весной 2025 года. В ней указаны данные доходах и имуществе его и его семьи.

В собственности у бывшего судьи есть земельный участок в селе Гавронцы Полтавской области. Его супруга Юлия Клочко имеет земельный участок и жилой дом в Полтаве. Она приобрела участок в 2025 году, а дом в 2024. Также на семью Клочко записана квартира на 74 квадратных метра в Полтаве.

В графе транспортных средств указано, что у семьи Клочко есть два автомобиля — Nissan X-Trail 2017 года выпуска, приобретенный за 684 260 гривен в 2017 году, а также Toyota RAV4 2023 года выпуска. Эту машину семья купила в 2024 году за 1 115 668 гривен.

У Юлии Клочко есть корпоративные права в ООО "Мастер-Полтава". Компания, по данным YouControl, занимается ремонтом мебели.

За 2024 год Константин Клочко заработал в Полтавском окружном административном суде 955 916 гривен. Эта сумма, к слову, меньше той, за которую семья приобрела в 2024 году автомобиль. Юлия Клочко за прошлый год заработала 372 364 гривен от занятия предпринимательской деятельностью.

Бывший судья хранит наличными 200 000 гривен и еще 413 517 гривен банковских счетах. Его супруга хранит наличными 4 000 долларов. А на банковских счетах у нее в целом 42 906 гривен.

Что известно о Константине Клочко

А в апреле 2025 года Высший совет правосудия принял решение уволить в связи с подачей заявлений об отставке семь судей, в числе которых также находился Константин Клочко.

Согласно данным "Слідство.Інфо", он был судьей Полтавского окружного административного суда с 2009 года. Клочко известен тем, что вместе с коллегами обращался к президенту с заявлением против судебной реформы. Также в 2012 году судья запретил проведение акций протеста партии "Батькивщина" в Полтаве.

Свое решение Клочко обосновал тем, что заявление о проведении митинга подали не в те сроки (заявление было за два дня до митинга) и Полтавское городское управление Управления Министерства внутренних дел не сможет обеспечить охрану улиц. Позже схожие решения судей во времена Революции Достоинства сочли неправомерными.

До этого, летом 2021 года, ряд судейских организаций обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с открытым обращением, призывая ветировать закон №5068, вводящий открытые конкурсы на должности в ВСП (Высший совет правосудия) с привлечением независимых экспертов к проверке кандидатов на добродетель. По данным Центра противодействия коррупции, авторы повторяли кремлевские нарративы о внешнем управлении и заявляли о нарушении суверенитета.

Издание также отмечает, что Клочко получил пенсию и пожизненное денежное довольствие, размер которого зависит от судейского стажа и составляет от 50% до 90% зарплаты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что рядовой украинский судья в последний год работы накупил себе земельных участков и дом.