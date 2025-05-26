Квартиры, дома, гектары земли: что еще интересного задекларировал судья из Белой Церкви

Что задекларировал белоцерковский судья Шовкопляс

Белоцерковский судья Александр Шовкопляс и его супруга скупили немало недвижимости в Киевской области. За последние несколько лет супруги купили земли, дома и квартиры в пяти селах и городах.

При зарплате судьи 1,4 миллиона гривен семья имеет наличными в три раза больше. Об этом свидетельствуют данные из государственного реестра деклараций.

Александр Шовкопляс занимает должность судьи в Белоцерковском горрайонном суде в Киевской области. В декларации за 2024 год он указал официальную зарплату в 1,43 миллиона гривен. Жена Юлия ведет предпринимательскую деятельность и заработала в прошлом году 603 тысяч гривен.

По данным декларации, семья располагает наличными свыше 2,8 миллиона гривен и 10 тысяч долларов. Александр Шовкопляс хранит дома 2 миллиона гривен и валюту, жена – 800 тысяч гривен.

Больше всего недвижимости приобрела супруга судьи. На нее оформлено два земельных участка в селе Коржевка площадью 2,5 и 5 тысяч квадратных метров. В августе прошлого года Юлия стала владелицей жилого дома и двух участков в селе Шкаровка.

В этом году жена судьи купила садовый дом площадью 157 квадратных метров в Белой Церкви. Также на нее оформлен земельный участок в городе стоимостью почти 96 тысяч гривен.

Сам судья владеет земельными участками в селах Русанов и Трушки. В прошлом году он приобрел участок в Белой Церкви и нежилое помещение стоимостью 533 тысяч гривен.

Супруги пользуются квартирой в Белой Церкви, принадлежащей третьему лицу, и имеют долю в квартире площадью 71,9 квадратных метра. Жена судьи владеет Fiat Doblo, а Александр – Land Rover Range Rover, который купил за 300 тысяч гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что у ровенского топсудьи есть имущество в оккупации и состояние в Польше. Мы рассказывали, что еще интересно в его декларации.