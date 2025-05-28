Все по смешной цене: рядовой украинский судья в последний год работы накупил себе земельных участков и дом

После 14 лет работы на должности судьи Войнаревич подал в отставку и подал увольнительную декларацию

Судья Хмельницкого горрайонного суда Михаил Войнаревич за 2024 год приобрел жилой дом и несколько земельных участков. При этом на своем рабочем месте он заработал более 1 миллиона гривен.

Войнаревич в мае текущего года подал в отставку после 14 лет работы судьей. Он подал последнюю декларацию, в которой указал информацию о своих доходах и имуществе.

В документе указано, что за 2024 год Войнаревич приобрел жилой дом в селе Стебни Черновицкой области на 46 квадратных метров. Что интересно, жилье обошлось судье всего в 74 473 гривен. Тогда же им были приобретены три земельных участка в том же селе.

Помимо приобретений у него есть общая квартира с Войнаревичем Александром в поселке городского типа Литин Винницкой области, а также общий с супругой жилой дом в городе Хмельник в Хмельницкой области, который они приобрели в 2022 году за 366 070 гривен.

Михаил Войнаревич

У судьи также есть земельные участки — 2 в Литине (приобрел в 1994 и 2002 годах), один в селе Великий Мытник (2021 год). У супруги Войнаревича есть земельный участок в Николаеве, который она приобрела в 1998 году. Также пара в 2022 году купила земельный участок в Хмельнике.

В графе транспортных средств указано, что у Михаила Войнаревича есть два автомобиля — Volkswagen Tiguan 2013 года, который он приобрел за 207 382 гривен в 2020 году и Ford Mustang 2019 года, который он купил в 2022 году за 10 000 гривен. У его супруги есть Любви Гринчук есть AUDI A5 2011 года выпуска. Машину она приобрела в 2022 году за 225 680 гривен.

За 2024 год судья заработал 1 601 546 гривен. Его пенсия составила 75 576 гривен. Также он получил подарок в денежной форме в размере 45 гривен. Супруга Войнаревича заработала 78 516 гривен и получила пенсию в размере 15 929 гривен.

Наличными Войнаревич хранит 46 500 долларов, 28 600 евро, а его супруга — 30 200 долларов и 4 100 евро.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что судья Киевского апелляционного суда Иван Рыбак за прошлый год заработал больше 3 миллионов гривен, а также получил почти 800 тысяч грн пенсии. Что известно из его декларации.