Семья скандального судьи, чей сын подозревается в убийстве, "засветила" новый автомобиль и миллионы на счетах

Семья нажила состояние за 2024 год

Семья скандального судьи Евгения Аблова, сын которого подозревается в убийстве, пополнила свое состояние в 2024 году. Двух машин им оказалось мало – в прошлом году они приобрели еще Toyota Land Cruiser 200.

Об этом свидетельствуют данные электронной декларации Аблова за 2024 год. Соответствующийдокумент размещен на сайте НАПК. Внедорожник стоимостью 760 тысяч гривен оформлен на бывшую жену судьи Юлию Аблову, с которой он, судя по всему, продолжает жить, несмотря на официальный растор брака.

Всего в распоряжении семьи Абловых сейчас находятся три легковых автомобиля. Кроме нового Toyota Land Cruiser 200 2017 года выпуска, у них Toyota Camry 2019 года и Porsche Panamera 2012 года.

Самой дорогой машиной в коллекции остается Porsche Panamera стоимостью более 1,1 миллионов гривен. Этот автомобиль зарегистрирован на сына Ивана Аблова, который сейчас находится под следствием по подозрению в убийстве.

Недвижимость и наличные деньги

Кроме автомобилей, семья владеет значительным недвижимым имуществом в Одессе и Киевской области. В их собственности три квартиры в Одессе общей стоимостью более 10 миллионов гривен, а также апартаменты в дачном коттедже в селе Грибовка.

Наличных средств у семьи тоже немало. У бывшей жены судьи хранится 100 тысяч долларов и 50 тысяч гривен, а у сына Матвея – 140 тысяч долларов США.

В декларации также есть залог, внесенный родителями за своего сына Ивана. За него внесен залог в размере 208 тысяч грн, поручителями выступили отец и его бывшая жена.

Сам Евгений Аблов получал в прошлом году зарплату в Окружном административном суде Киева в размере более 1,5 миллионов гривен и пенсию почти 149 тысяч гривен. Его бывшая жена работала судьей в Коминтерновском районном суде Одесской области и имела зарплату 991 тысяч гривен.

Ранее Телеграф писал, что декларация судьи Киева и ее мужа вызывает вопросы. Он неплохо разбогател через год.