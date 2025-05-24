Получила выплаты ВПО с зарплатой в 1 млн. Декларация судьи Киева и ее мужа вызывает вопросы

С 2022 года купили пару квартир и авто

Украинские судьи продолжают удивлять своими декларациями. Ведь судья Голосеевского суда Кордюкова Жанна с зарплатой более 1 млн грн получила выплаты ВПО.

Об этом свидетельствует ее декларация. В документе говорится, что Кордюкова Жанна занимает должность судьи в Голосеевском районном суде Киева и за 2024 год заработала 1 415 355 грн.

При этом ей было начислено 4 тысячи социальных выплат, в том числе и ВПО. То есть это по 2 тысячи в месяц. Такие государственные начисления связаны с тем, что Кордюкова из Луганской области имеет статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ, на украинском ВПО). Однако почему судье с такой огромной зарплатой оказали данную социальную помощь остается под вопросом.

У Кордюковой есть муж Григоров Сергей, работающий в офисе Генерального прокурора. Он за 2024 год заработал 1 584 352 грн. В собственности супругов три квартиры, две из которых оформлены на мужа. Одна из них в Киеве, приобретенная в 2022 году, имеет 140 квадратов площади. В автопарке судьи Кордюковой три машины: ЗАЗ-Daewoo, VOLKSWAGEN за 2 382 545 записан на Жанну и TOYOTA за 425 000 оформлена на мужа. Интересно, что основную часть недвижимости и автомобили супруги купили в первые месяцы полномасштабного вторжения.

К тому же судья Кордюкова с мужем имеют немалые сбережения. В частности: 70 000 долларов наличными и 160 тысяч грн на банковских счетах. Интересно, что в 2022 году Жанна взяла кредит в "ПриватБанке" на 1 184 566 на покупку авто, а ее муж 31 декабря 2024 года "залез" в кредитный лимит на 151 109 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что декларация служащего МИД и помощника нардепа впечатляет, ведь он получил почти 7 млн "в подарок".