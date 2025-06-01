"Ему повезло в жизни": звезда TikTok кот Мыша, которого нашли под Бахмутом, теперь покоряет горы (видео)

Хозяева показали прогулки кота в горах

Популярный украинский кот по кличке Мыша, видео с которым набирают миллионы просмотров, засветился в новых роликах, где он прогуливается по горам. Хозяева питомца показали, как четвероногий отреагировал на поездку на природу.

Соответствующее видео было опубликовано в TikTok-канале под названием mamynatrishchyna. Хозяин продемонстрировал, как пушистик спокойно вел себя в дороге, находясь в поезде.

Автор, к слову, сразу ответил на возможные вопросы, которые ему могут задавать: "Зачем брать кота в горы? Что он там будет делать?" — "сиять".

На следующем видео с завораживающим видом природы хозяин показал прогулку с котом. На кадрах видно, что хвостатый с любопытством начал исследовать территорию.

В комментариях кота называют "счастливым животным".

Стоит добавить, что раньше некоторое время Мыша находился на фронте. Его нашли одного в разбитом блиндаже под Бахмутом. А уже после этого он нашел свою семью, в которой теперь проживает счастливую жизнь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что одесские волонтеры умиляли сеть необычной помощью бесприютным собакам.