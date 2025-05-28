Одесские волонтеры умиляли сеть необычной помощью бесприютным собакам: видео

Сеть растрогалась от реакции собачек

С началом полномасштабного вторжения России в Украину проблема бездомных животных в городах только обострилась. Многие хозяева, убегая от боевых действий и обстрелов, покидают домашних любимцев, в связи с этим численность животных на улицах только растет. И если с проблемой питания значительно помогают неравнодушные люди, то на нехватку внимания и игр редко кто обращает внимание.

Этот вопрос решили исправить одесские зооволонтеры. Они подарили беспризорным собакам игрушки, и их реакция умиляла сеть. Видео опубликовали региональные Telegram-каналы.

Первый пес, которому посчастливилось получить игрушку, сначала совсем не понял, что с ней нужно делать. Через некоторое время он все-таки поднял ее и отнес, вероятно, в свое убежище.

Реакция второй собаки оказалась гораздо ярче – она сразу схватила яркую веревку и начала не только играть с ней, но и очень радостно бегать, подбрасывать новую игрушку и приветливо вилять хвостом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в сети набирает популярность видео по парной тренировке украинской пары в спортзале. На записи видно, как парень подходит к своей партнерше, чтобы показать ей другое видео, на котором спортсмен поднимает девушку вместе со штангой.