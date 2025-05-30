Клещи — и на улице, и в TikTok: в Украине создали необычный мультфильм об этих животных (видео)

Судя по реакциям, украинское общество готово воспринимать даже темы о животных с чувством юмора

В украинском сегменте интернета распространяется новый вирусный хит — необычный кукольный мультфильм о клещах, поразивший зрителей не только качеством анимации, но и остроумием. В ролике все персонажи – пара людей и сам клещ – изготовлены из цветной шерсти.

Данное видео было опубликовано в TikTok. Мультик сопровождается динамичной веселой песней, которая недавно покоряла все платформы и легко запомнилась людям. Атмосфера — одновременно абсурдная и удивительно знакомая украинцам.

Судя по комментариям под видео, аудитория в восторге. Один из пользователей отмечает, что клещ имеет прическу, похожую на прическу президента США Дональда Трампа — своеобразный штрих к образу, который не оставил равнодушным ни одного зрителя.

Комментарии под видео буквально пылают от положительных эмоций. Один украинец называет работу "бомбой", подчеркивая ее оригинальность. Другой — с юмором добавляет: "Очень реалистично, как настоящий!".

Еще один зритель с ностальгией вспоминает старые украинские кукольные мультфильмы, сравнивая новую работу с классикой: "Помню, когда-то такие мультики выпускали на украинских киностудиях — "Цыпленок в клеточку, цыпленок в крапинку"".

Хотя ролик и выглядит как веселый развлекательный сюжет, за ним кроется четкое социальное послание — об осторожности, внимательности и том, что опасность часто приобретает забавную форму. В нем сочетается мастерство рукоделия, культурные аллюзии и остроумный сценарий.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в сети стремительно набрало популярность провокационное и остроумное видео, главным героем которого стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — политик, известный своей открытой симпатией к Кремлю. Один из пользователей TikTok посвятил свой канал ироническим, иногда колючим шуткам, в центре которых — образ Орбана и его политические предпочтения.