"Йому пощастило в житті": зірка TikTok кіт Миша, якого знайшли під Бахмутом, тепер підкорює гори (відео)

Господарі показали прогулянки кота в горах

Популярний український кіт на прізвисько Миша, відео з яким набирають мільйони переглядів, засвітився в нових роликах, де він ходить горами. Господарі вихованця показали, як чотирилапий відреагував на поїздку на природу.

Відповідне відео було опубліковано в TikTok-каналі під назвою mamynatrishchyna. Господар продемонстрував, як пухнастик спокійно поводився в дорозі, перебуваючи в поїзді.

Автор, до речі, одразу відповів на можливі питання, які йому можуть ставити: "Навіщо брати кота в гори? Що він там робитиме?" — "сяяти".

На наступному відео із чарівним виглядом природи господар показав прогулянку з котом. На кадрах видно, що хвостатий із цікавістю почав досліджувати невідому для нього територію.

У коментарях кота називають "щасливою твариною".

Варто додати, що раніше деякий час Миша знаходився на фронті. Його знайшли одного в розбитому бліндажі під Бахмутом. А вже після цього він знайшов свою сім'ю, в якій тепер мешкає щасливе життя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що одеські волонтери розчулювали мережу незвичайною допомогою безпритульним собакам.