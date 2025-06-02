Украина присоединится к роумингу Евросоюза: сколько будем платить за услугу

Украина приближается к единой зоне связи с ЕС

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 12150, открывающий путь для вхождения Украины в европейскую зону роуминга Roam like at Home. Теперь украинцы смогут воспользоваться мобильной связью в 27 странах Евросоюза по стоимости собственного тарифа.

Об этом сообщила Национальная комиссия по регулированию электронных коммуникаций (НКЭК). Следующим шагом станет проверка украинского законодательства Европейской Комиссией на соответствие нормам ЕС.

Что будет дальше

Европейская Комиссия оценит новое законодательство и его соответствие европейскому праву. При положительном заключении ЕК примет решение о взаимном признании внутреннего рынка роуминга.

В НКЭК надеются запустить новый режим уже в 2025 году. Украинские операторы связи получат возможность работать с европейскими на равных условиях.

Преимущества для украинцев

После окончательного одобрения со стороны ЕС, украинцы смогут звонить и пользоваться интернетом во всех странах Евросоюза по домашним тарифам. Больше не придется доплачивать за роуминг или искать бесплатный Wi-Fi.

Это означает полное присоединение к внутреннему рынку ЕС в сфере мобильной связи. Украинцы будут платить столько, сколько определит их оператор.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал подписание закона шагом к Единому цифровому рынку ЕС. По его словам, документ ужесточает шансы Украины на присоединение к политике Roam like at Home.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что новшество от lifecell вызвало волну критики. Качество услуг в Украине низкое, а оператор заботится о роуминге, говорят украинцы.