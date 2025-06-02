Vodafone блокирует номер за неоплату тарифа? Новые правила оператора удивляют пользователей

Если номер заблокирован, никто не сможет дозвониться

Мобильный оператор "Vodafone" начал блокировать номера мобильных телефонов за неуплату тарифа. Восстановить номер можно только после пополнения счета.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". Отмечается, что блокировка номера происходит буквально на следующий день завершения действия тарифа.

То есть, если пропустил день пополнения или вообще не планировал этого делать, номер все равно будет заблокирован. Более того, оператор, когда предупреждает о завершении действия тарифа, ничего не пишет о блокировании номера.

"Ваш номер временно заблокирован по низкому балансу. Для возобновления предоставления услуг, пожалуйста, оплатите задолженность", — говорится в сообщении.

Отметим, что наш корреспондент оплатил новый тариф еще до блокировки номера, однако Vodafone все равно это сделал, ведь оператор не получил средства на свой счет и только через 30 мин после оплаты, номер был разблокирован.

Однако в этой ситуации есть еще один очень неприятный нюанс. Пополнить счет, пользуясь мобильным интернетом не получится, ведь он не будет работать, пока заблокирован номер. Хотя раньше Vodafone предоставлял возможность каждый день платить только за мобильный интернет без покупки полного тарифа. Сейчас же такая политика оператора добавляет много дискомфорта, особенно пенсионерам, которые не всегда могут вовремя пополнять телефон.

Более того, если номер заблокирован — никто не сможет дозвониться, то есть пенсионер может и не знать, что его номер не действует. На портале Vodafone указано, что за номер блокируется за превышение кредитного лимита, если не пополнен телефон. У каждого пользователя свой лимит, который можно изменить в приложении, что проблематично для пенсионеров. Чтобы избежать блокировки, оператор советует подключить автопополнение или купить тариф по абонплате сразу на год.

Выходит, что Vodafone фактически исключает вариант не пополнять телефон, ведь без активного тарифа номер будет заблокирован. И в этом случае нет разницы касается это пенсионеров или детей.

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