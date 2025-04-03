Vodafone запустил новые тарифы с безлимитным интернетом: что нужно знать
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Новые тарифы Vodafone предлагают безлимитную связь в Украине и обширный пакет гигабайтов в роуминге.
Оператор Vodafone представил новую линейку тарифов для корпоративных клиентов – Business Connect и Business Connect+. Основными преимуществами новых тарифных планов стали большие пакеты минут, значительные объемы мобильного интернета, а также услуга "Роуминг как дома"
Об этом сообщается на официальном сайте оператора. Что предлагает Vodafone Business Connect?
Тариф Business Connect :
- 2500 минут для звонков в сети Vodafone Украина, по Украине и в роуминге.
- 50 ГБ мобильного интернета, из которых 8 ГБ доступны в Европе.
- 50 минут для международных вызовов.
- 100 SMS в пределах Украины.
- Стоимость подключения – 300 грн/мес.
Тариф Business Connect+ :
- 6000 минут для звонков в сети Vodafone Украина, по Украине и в роуминге.
- Безлимитный мобильный интернет + 13 ГБ в роуминге.
- 100 минут для международных вызовов.
- 200 SMS.
- Стоимость подключения – 600 грн/мес.
Какие страны поддерживают новые тарифы?
Пользоваться Business Connect можно в Австрии, Бельгии, Болгарии, Греции, Дании, Эстонии, Ирландии, Испании, Италии, Кипре, Латвии, Литве, Люксембурге, Мальте, Нидерландах, Германии, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Хорватии, Венгрии, Венгрии, Венгрии, Словении, Молдове, Молдове.
При превышении лимитов звонки на другие сети будут стоить 1,5 грн/мин, а 300 МБ мобильного интернета – 20 грн (до 20 пакетов в день).
Новая линейка тарифов рассчитана на бизнес-клиентов, работающих в Украине и Европе, часто путешествуют и нуждаются в стабильной связи без лишних затрат.
Ранее "Телеграф" писал о том, что с 27 марта 2025 мобильный оператор Киевстар внедрил новый тарифный план для корпоративных клиентов — "Бизнес UA. Онлайн". Его особенностью является возможность подключения только через официальный сайт оператора, а фиксированная цена составит 230 грн/мес, по меньшей мере, до 31 декабря 2025 года.