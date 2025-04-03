Vodafone запустил новые тарифы с безлимитным интернетом: что нужно знать

Новые тарифы Vodafone предлагают безлимитную связь в Украине и обширный пакет гигабайтов в роуминге.

Оператор Vodafone представил новую линейку тарифов для корпоративных клиентов – Business Connect и Business Connect+. Основными преимуществами новых тарифных планов стали большие пакеты минут, значительные объемы мобильного интернета, а также услуга "Роуминг как дома"

Об этом сообщается на официальном сайте оператора. Что предлагает Vodafone Business Connect?

Тариф Business Connect :

2500 минут для звонков в сети Vodafone Украина, по Украине и в роуминге.

50 ГБ мобильного интернета, из которых 8 ГБ доступны в Европе.

50 минут для международных вызовов.

100 SMS в пределах Украины.

Стоимость подключения – 300 грн/мес.

Тариф Business Connect+ :

6000 минут для звонков в сети Vodafone Украина, по Украине и в роуминге.

Безлимитный мобильный интернет + 13 ГБ в роуминге.

100 минут для международных вызовов.

200 SMS.

Стоимость подключения – 600 грн/мес.

Какие страны поддерживают новые тарифы?

Пользоваться Business Connect можно в Австрии, Бельгии, Болгарии, Греции, Дании, Эстонии, Ирландии, Испании, Италии, Кипре, Латвии, Литве, Люксембурге, Мальте, Нидерландах, Германии, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Хорватии, Венгрии, Венгрии, Венгрии, Словении, Молдове, Молдове.

При превышении лимитов звонки на другие сети будут стоить 1,5 грн/мин, а 300 МБ мобильного интернета – 20 грн (до 20 пакетов в день).

Новая линейка тарифов рассчитана на бизнес-клиентов, работающих в Украине и Европе, часто путешествуют и нуждаются в стабильной связи без лишних затрат.

Ранее "Телеграф" писал о том, что с 27 марта 2025 мобильный оператор Киевстар внедрил новый тарифный план для корпоративных клиентов — "Бизнес UA. Онлайн". Его особенностью является возможность подключения только через официальный сайт оператора, а фиксированная цена составит 230 грн/мес, по меньшей мере, до 31 декабря 2025 года.