Новация от lifecell вызвала волну критики: что возмутило пользователей

Качество услуг в Украине низкое, а оператор заботится о роуминге, говорят украинцы

Мобильный оператор lifecell объявил о расширении услуги 5G-связи в роуминге до 61 страны. Клиенты компании в ответ подвергли критике оператора за некачественное покрытие и проблемы со связью на территории Украины.

Об этом lifecell сообщил в соцсетях. "Продолжаем делать доступными современные технологии в Украине и за ее пределами. Мы расширяем перечень стран с доступом к 5G-связи в роуминге и теперь их 61", – говорится в сообщении.

Для использования 5G в роуминге требуется соответствующий смартфон, активный USIM или eSIM и включить 5G в настройках устройства.

Пользователи в комментариях выразили недовольство качеством связи в Украине. "Все за границей, а дома нет даже человеческого покрытия", – отметил один из абонентов.

Другой клиент спросил: "А в Украине когда начнете вводить 5G?" Многие комментаторы жалуются на проблемы с 3G и 4G сетями, которые, по их словам, работают неправильно на территории Украины.

Под другими сообщениями оператора можно увидеть жалобы на качество связи. Абоненты сообщают об отсутствии сигнала в Запорожье и проблемах с Интернетом в роуминге в Италии. Некоторые клиенты отмечают, что не могут связаться с оператором из-за технических неисправностей при авторизации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Киевстар" обвинили в существенном ухудшении качества всех услуг. Пользователи сообщают о проблемах с мобильной связью, Интернетом и домашним Wi-Fi.