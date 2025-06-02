Україна приєднається до роумінгу Євросоюзу: скільки платитимемо за послугу

Україна наближається до єдиної зони зв'язку з ЄС

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 12150, який відкриває шлях для входження України до європейської зони роумінгу Roam like at Home. Тепер українці зможуть користуватися мобільним зв'язком у 27 країнах Євросоюзу за вартістю власного тарифу.

Про це повідомила Національна комісія з регулювання електронних комунікацій (НКЕК). Наступним кроком стане перевірка українського законодавства Європейською Комісією на відповідність нормам ЄС.

Що буде далі

Європейська Комісія оцінить нове українське законодавство та його відповідність європейському праву. За позитивного висновку ЄК прийме рішення про взаємне визнання внутрішнього ринку роумінгу.

У НКЕК сподіваються запустити новий режим уже в 2025 році. Українські оператори зв'язку отримають можливість працювати з європейськими на рівних умовах.

Переваги для українців

Після остаточного схвалення з боку ЄС українці зможуть дзвонити та користуватися інтернетом у всіх країнах Євросоюзу за домашніми тарифами. Більше не доведеться доплачувати за роумінг або шукати безкоштовний Wi-Fi.

Це означає повне приєднання до внутрішнього ринку ЄС у сфері мобільного зв'язку. Українці будуть платити стільки, скільки визначить їхній оператор.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров назвав підписання закону кроком до Єдиного цифрового ринку ЄС. За його словами, документ посилює шанси України на приєднання до політики Roam like at Home.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що новація від lifecell викликала хвилю критики. Якість послуг в Україні низька, а оператор піклується про роумінг, кажуть українці.