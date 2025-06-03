"Подводная братва" Малюка: украинцы массово создают мемы о подрыве Крымского моста (фото)

Журналисты "Телеграфа" показали также собственные мемы

Ночью 3 июня Служба безопасности Украины в третий раз нанесла сокрушительный удар по символу российской оккупации — Крымскому мосту. Между тем, в сети украинцы, как всегда, реагируют на событие в своем стиле — с юмором.

В этом материале "Телеграф" отобрал лучшие мемы.

Картинка ниже изображает сцену из мультфильма "Губка Боб Квадратные Штаны": впечатленный Боб со взрывчаткой сидит рядом со своей любимой улиткой Герри, а над ними видна надпись "ВЕЧНАЯ СЛАВА! СПАСИБО ЗА ЧИН!".

На следующих картинках – герой спецоперации в оккупированном Крыму – глава СБУ Василий Малюк. Он стал эпицентром взрывных мемов в сети.

Конечно, многие украинцы связали недавние массированные удары по аэродромам в России с помощью фур с сегодняшним подрывом.

А это — собственная подборка мемов от "Телеграфа":

Обыгрывая легендарный мем о полтавском поджигателе, мы адаптировали его под крымскую операцию. "Отдохни пока, потому что я пойду спать. Ну а с трех часов мы начнем по-новому", — будто говорит глава СБУ в образе любителя поджогов.

Помните мультфильм "Подводная братва"? Сегодня в ролях: Малыш и фуры.

Кто-то пошутил и о главе Главного управления разведки МОУ Кирилле Буданове. В следующей шутке пользователь предположил, кто может быть тем же агентом, поразившим мост.

Следующая шутка намекает на то, что СБУ "еще не договорила" после утреннего взрыва в Крыму.

Украинцы, как всегда, превратили даже самый громкий взрыв в источник вдохновения для юмора. Мемы — это не просто смех, но и форма сопротивления, которая показывает: наш боевой дух не сломать.

Ранее "Телеграф" сообщал, что пользователи не смогли пройти мимо еще одного громкого события — взрывов на российских аэродромах. Соцсети буквально разразились шутками, коллажами и мемами, в которых сочетается остроумие и острая ирония.