Уничтожение Крымского моста ракетами Taurus: возможно ли это

Эта ракета разрабатывалась как средство для поражения и выведения из строя взлетно-посадочных полос

Ракетами Taurus, о которых наделал шума будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, действительно можно нанести серьёзные повреждения по Керченскому мосту. Однако для этого есть определенные условия.

Об этом рассказал эксперт по авиационному вооружению и новейшим технологиям Богдан Долинце для издания АрмияInform. По его словам, в данном вопросе нужно учитывать основные задачи этого типа ракет

"Если гипотетически говорить о возможности поражения или уничтожения мостового перехода, то в целом должны понимать, что одна из основных задач этой ракеты — поражение малоразмерных, защищенных целей. То есть возможность использования ее бетонобойной, проникающей части", — пояснил Долинце.

Эксперт добавил, что она может наносить достаточно серьезные повреждения инфраструктуре, в том числе и в несущим мостовым конструкциям. А разрабатывалась она как средство для поражения и выведения из строя взлетно-посадочных полос.

Таким образом, чтобы разрушить мост полностью или серьезно его повредить, нужно будет от 10 и более боеголовок. Согласно разным оценкам, возможно даже 15 или 20 ракет, чтобы последствия попаданий повредили структурные компоненты моста и требовали фактически капитального ремонта, в частности с восстановлением мостовых опор.

Что говорил Мерц

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц выразил готовность предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus. Он называет согласие Британии и Франции единственным условием поставки ракет.

Мерц не только дал понять, что настало время поставлять ракеты Taurus украинцам, но также и предположил, что их можно использовать для ударов по таким целям, как Керченский мост.

Что известно о ракетах Taurus

Taurus – это дальнобойная управляемая крылатая ракета, предназначенная для атак на воздушные и наземные цели на большие расстояния. Форма ее боевой части разработана таким образом, чтобы обладать способностью пробивать бетон и тяжелые породы грунта. Ракеты производятся компанией Taurus Systems GmbH, совместным предприятием двух компаний – LFK (сейчас MBDA Deutschland GmbH) и Saab Bofors Dynamics AB….

Характеристики:

Вес – 1360 кг;

Длина – 5,1 м;

Диаметр – 1,08 м;

Дальность полета – 500+ км;

Высота полета – 30-70 м;

Скорость полета – 0,6-0,95м.

Когда Украина может получить Taurus

Нынешнее правительство Германии категорически отказывается предоставлять Украине дальнобойное оружие. Однако с момента, когда Мерц станет Канцлером, все обещает измениться. По данным источников Reuters в Христианско-демократическом союзе (ХДС/ХСС), Мерца официально выберут канцлером Германии 6 мая.

Соответственно реальные разговоры о передаче Украине Taurus могут начаться не раньше этой даты. При этом, требует длительное обучение, а также украинские самолеты (например, Су-24), запускающие ракеты типа Scalp, нужно адаптировать к Taurus. Это не краткосрочный процесс.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, cколько ракет Taurus Германия может предоставить Украине.