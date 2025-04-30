Уничтожение Крымского моста ракетами Taurus: возможно ли это
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Эта ракета разрабатывалась как средство для поражения и выведения из строя взлетно-посадочных полос
Ракетами Taurus, о которых наделал шума будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, действительно можно нанести серьёзные повреждения по Керченскому мосту. Однако для этого есть определенные условия.
Об этом рассказал эксперт по авиационному вооружению и новейшим технологиям Богдан Долинце для издания АрмияInform. По его словам, в данном вопросе нужно учитывать основные задачи этого типа ракет
"Если гипотетически говорить о возможности поражения или уничтожения мостового перехода, то в целом должны понимать, что одна из основных задач этой ракеты — поражение малоразмерных, защищенных целей. То есть возможность использования ее бетонобойной, проникающей части", — пояснил Долинце.
Эксперт добавил, что она может наносить достаточно серьезные повреждения инфраструктуре, в том числе и в несущим мостовым конструкциям. А разрабатывалась она как средство для поражения и выведения из строя взлетно-посадочных полос.
Таким образом, чтобы разрушить мост полностью или серьезно его повредить, нужно будет от 10 и более боеголовок. Согласно разным оценкам, возможно даже 15 или 20 ракет, чтобы последствия попаданий повредили структурные компоненты моста и требовали фактически капитального ремонта, в частности с восстановлением мостовых опор.
Что говорил Мерц
Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц выразил готовность предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus. Он называет согласие Британии и Франции единственным условием поставки ракет.
Мерц не только дал понять, что настало время поставлять ракеты Taurus украинцам, но также и предположил, что их можно использовать для ударов по таким целям, как Керченский мост.
Что известно о ракетах Taurus
Taurus – это дальнобойная управляемая крылатая ракета, предназначенная для атак на воздушные и наземные цели на большие расстояния. Форма ее боевой части разработана таким образом, чтобы обладать способностью пробивать бетон и тяжелые породы грунта. Ракеты производятся компанией Taurus Systems GmbH, совместным предприятием двух компаний – LFK (сейчас MBDA Deutschland GmbH) и Saab Bofors Dynamics AB….
Характеристики:
- Вес – 1360 кг;
- Длина – 5,1 м;
- Диаметр – 1,08 м;
- Дальность полета – 500+ км;
- Высота полета – 30-70 м;
- Скорость полета – 0,6-0,95м.
Когда Украина может получить Taurus
Нынешнее правительство Германии категорически отказывается предоставлять Украине дальнобойное оружие. Однако с момента, когда Мерц станет Канцлером, все обещает измениться. По данным источников Reuters в Христианско-демократическом союзе (ХДС/ХСС), Мерца официально выберут канцлером Германии 6 мая.
Соответственно реальные разговоры о передаче Украине Taurus могут начаться не раньше этой даты. При этом, требует длительное обучение, а также украинские самолеты (например, Су-24), запускающие ракеты типа Scalp, нужно адаптировать к Taurus. Это не краткосрочный процесс.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, cколько ракет Taurus Германия может предоставить Украине.