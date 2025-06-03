СБУ в третий раз поразила Крымский мост. Детали новой уникальной операции (фото, видео)

Мост находится в аварийном состоянии

Крымский мост снова вздрогнул от взрывов. Служба безопасности Украины (СБУ) провела новую уникальную спецоперацию и в третий раз поразила мост – на этот раз под водой.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Отмечается, что операция продолжалась несколько месяцев.

"Агенты СБУ заминировали опоры этого незаконного объекта. И сегодня, без жертв среди гражданского населения, в 4:44 утра первое взрывное устройство было активировано. Подводные подпорки опор сильно повреждены на уровне дна — 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте этому поспособствовали. Фактически мост находится в аварийном состоянии", — говорится в сообщении.

Председатель СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк лично контролировал проведение операции и координировал ее планирование.

"Бог любит Троицу, а СБУ всегда доводит задуманное до конца и никогда не повторяется. Ранее мы дважды поразили Крымский мост в 2022 и 2023 годах. Поэтому сегодня продолжили эту традицию уже под водой. Никаким незаконным объектам рф нет места на территории нашего государства. Поэтому Крымский мост — абсолютно законная цель, особенно учитывая то, что враг использовал его как логистическую артерию для обеспечения своих войск. Крым — это Украина, и любые проявления оккупации будут получать наш жесткий ответ", — отметил Василий Малюк.

Блогер Роман Шрайк напомнил, как устроены опоры Крымского моста.

"Стрелкой показал место, где, имхо, виден взрыв (с внешней стороны автомобильной части). СБУ пишет, что 1100 кг взрывчатки было взорвано на уровне дна. Прямоугольником выделил, как в таком месте выглядит опорная система", — говорится в его сообщении.

Следует добавить, что утром российская армия заявила о сбитии неизвестного дрона над Крымским мостом утром вторника, 3 июня. Как пишет телеграм-канал Mash, дрон якобы был сбит около 6 утра по местному времени.

"По реактивному дрону отработала ПВО. В этот момент по мосту еще ехали машины со стороны Тамани, обломки упали прямо на дорогу", — говорится в сообщении.

Россияне заявляли, что во время работы ПВО вроде бы никто не пострадал.

Подрыв Крымского моста — что известно

Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту был взорван грузовик. Тогда, кроме взрыва, произошел и мощный пожар.

А уже в июле 2023 г. была повторная атака на Крымский мост. Тогда было разрушено два пролета. Глава СБУ Малюк также подтвердил причастность спецслужбы к этой атаке и отметил, что ее организовали с помощью дронов Sea Baby.

Недавно спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что россияне значительно усилили охрану Крымского моста и это усложняет его уничтожение.

По его словам, единственная причина, по которой мост все еще стоит — это усиление охраны. Ведь россияне регулярно перекрывают на нем ответное движение даже на вероятную угрозу с воздуха.